رياضة

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
 الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات على رأسهم ليفربول ضد برايتون وتشيلسي ضد إيفرتون.

ويلتقي مانشستر سيتي في اليوم الثاني للجولة أمام كريستال بالاس، فيما تختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث.

وجاءت مواعيد الجولة كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي 

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج
ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد
بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور
آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند
سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور
وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم
برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

 

الاثنين 15 ديسمبر 2025
 مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب  أولد ترافورد.

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

