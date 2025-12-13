الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على برايتون 1-0 بعد مرور 20 دقيقة (فيديو)

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يتقدم فريق ليفربول، على نظيره برايتون، بنتيجة 1-0، بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تتصويبة مميزة بقدمه اليمنى تحديدا في الثانية 47.

🤯⏱️ إيكيتيكي احتاج إلى 46 ثانية فقط ليُعلن عن أول أهداف ليفربول أمام برايتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/AMjQhYibaT December 13, 2025

موقف محمد صلاح من قائمة ليفربول

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة برايتون.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، في حين أن برايتون لديه عدد النقاط نفسه ولكنه يحتل المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.