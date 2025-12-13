هل يحقق بيراميدز البطولة الخامسة في تاريخه أمام فلامنجو؟

18 حجم الخط

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، يقترب فريق بيراميدز من حصد اللقب العالمي الثاني في تاريخه وفي كأس إنتركونتيننتال حال تخطيه فلامنجو البرازيلي الليلة في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

اللقب العالمي الثاني يغازل بيراميدز

نجح فريق بيراميدز في حصد لقب كأس القارات الثلاث في الانتر كونتيننتال بعد تخطيه أهلي جدة ليفوز بكأس نصف العالم للأندية وهو اللقب العالمي الأول في تاريخه.

وحال تخطيه فلامنجو اليوم سوف يفوز بكأس التحدي، ويتأهل للمنافسة على لقب كأس إنتركونتيننتال.

اللقب الخامس يقترب من بيراميدز

وحصد فريق بيراميدز أربع بطولات محلية وقارية وعالمية ويطمح في التتويج باللقب الخامس له في تاريخه حيث فاز بألقاب:

1- كأس مصر 2023

2- دوري أبطال أفريقيا 2024

3- كأس القارات الثلاث أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ 2025

4- كأس السوبر الأفريقي 2025

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو

وتنطلق مباراة بيراميدز بطل إفريقيا وكأس القارات الثلاث وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في السابعة من مساء اليوم السبت على إستاد أحمد بن علي بالدوحة، على لقب كأس التحدي في نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وتذاع مباراة فلامنجو وبيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت 2 HD، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت قطر.

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق لقب عالمي جديد في بطولة إنتركونتننتال بعد حصده لقب القارات الثلاث في إنجاز جديد يحسب في تاريخه.

بيراميدز يسعى إلى مواصلة مشواره المشرف والرائع بالبطولة العالمية بعد إطاحته بأوكلاند سيتي وأهلي جدة السعودي.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي كما يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في إطار دور نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في إنتركونتيننتال؟

تم التأكيد خلال الاجتماع الفني المباراة على أنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها الأول والثاني بالتعادل السلبي أو الإيجابي، سيتم اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بكأس التحدي والمتأهل لنهائي كأس القارات للأندية.

