الجمعة 12 ديسمبر 2025
تطورات جديدة بشأن أزمة محمد صلاح وآرني سلوت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح سيعود إلى قائمة ليفربول في مواجهة برايتون، المقرر إقامتها غدا السبت ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد جلسة صلح ناجحة جمعته بمدربه آرني سلوت.

وكان صلاح قد غاب عن مواجهة إنتر ميلان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، بعد تصريحات حادة وجهها لإدارة النادي والمدرب، ما تسبب في استبعاده من الرحلة إلى ميلانو وجلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

جلسة بين صلاح وسلوت 

ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" و"ديلي ميل"، فإن جلسة اليوم الجمعة شهدت مصافحة وتصالح بين صلاح وسلوت، بعد نقاشات إيجابية قادها قائد الفريق فيرجيل فان دايك الذي لعب دور رئيسي في تهدئة الأجواء.

وأكدت التقارير أن عودة صلاح إلى قائمة ليفربول خطوة أولى نحو تجاوز الأزمة، رغم أن بعض النقاط العالقة ما تزال قائمة، وسيتم بحثها خلال وجود اللاعب مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، التي سيسافر إليها مباشرة بعد مباراة برايتون.

وأوضحت المصادر أن العلاقات بين الطرفين باتت أفضل بكثير، وأن فرص رحيل صلاح أصبحت أقل مما كانت عليه قبل أيام، فيما يبقى قرار مشاركته أساسي غدا بيد سلوت.

محمد صلاح برايتون ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي آرني سلوت سلوت دوري ابطال اوروبا

