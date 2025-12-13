السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف صلاح، تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق ليفربول، نظيره برايتون مساء اليوم السبت، على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

موقف محمد صلاح من قائمة ليفربول

 محمد صلاح يتواجد في قائمة ليفربول لخوض مباراة برايتون، ولكن على دكة البدلاء.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، في حين أن برايتون لديه عدد النقاط نفسه ولكنه يحتل المركز الثامن.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات علي رأسهم ليفربول ضد برايتون وتشيلسي ضد إيفرتون.

ويلتقي مانشستر سيتي في اليوم الثاني للجولة أمام كريستال بالاس فيما تختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي 

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج
ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد
بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور
آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند
سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور
وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم
برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

 الاثنين 15 ديسمبر 2025
مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب  أولد ترافورد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الامم الافريقية المغرب 2025 المصري محمد صلاح دومينيك سوبوسلاي مباراة ليفربول وبرايتون مباراة ليفربول محمد صلا

مواد متعلقة

بقيادة ساديو ماني، الإعلان عن قائمة السنغال لكأس أمم إفريقيا 2025

سلوت قبل مواجهة برايتون: على الجميع تحمل المسؤولية في ليفربول

الفوضى تتصدر المشهد خلال استقبال ميسي في الهند (فيديو)

الكشف عن التشكيل المثالي لدور ربع النهائي من كأس العرب

الأكثر قراءة

بعد اغتياله، أبرز المعلومات عن رائد سعد مسؤول التصنيع في كتائب القسام

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

وزارة الزراعة: ضبط 189 طنا لحوما فاسدة وأختام مزورة في المنوفية

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

سؤال برلماني بشأن واقعة تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدة

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

الجيل ده لازم يفوق، مدرس يثير الجدل بمنع دخول الطلبة بالبنطلون المقطع والفتيات بالمكياج (فيديو)

أتلتيكو مدريد يحسم مواجهة فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، الإفتاء توضح الحالات

بعد مقتل عروس المنوفية، الإفتاء: الرسول نهى عن ضرب النساء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads