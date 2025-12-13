موقف صلاح، تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق ليفربول، نظيره برايتون مساء اليوم السبت، على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

موقف محمد صلاح من قائمة ليفربول

محمد صلاح يتواجد في قائمة ليفربول لخوض مباراة برايتون، ولكن على دكة البدلاء.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، في حين أن برايتون لديه عدد النقاط نفسه ولكنه يحتل المركز الثامن.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات علي رأسهم ليفربول ضد برايتون وتشيلسي ضد إيفرتون.

ويلتقي مانشستر سيتي في اليوم الثاني للجولة أمام كريستال بالاس فيما تختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد

بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور

آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم

برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

الاثنين 15 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب أولد ترافورد

