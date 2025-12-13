سلوت قبل مواجهة برايتون: على الجميع تحمل المسؤولية في ليفربول

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تُعد الأقوى منذ سنوات، مشيرًا إلى تقارب النقاط بين عدد كبير من الفرق، مشددا على أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررًا لوضع فريقه الحالي في جدول الترتيب.

على الجميع تحمل المسؤولية

وقال سلوت في تصريحات لموقع ليفربول حول مواجهة برايتون اليوم ضمن الجولة الـ16 من البريميرليج: «نعم، الدوري أكثر تنافسية من أي وقت مضى هذا الموسم، والعديد من الفرق متقاربة في النقاط، لكن هذا لا يبرر وضعنا الحالي. علينا أن نتحمل المسؤولية لتغيير هذا الوضع».

وأعرب مدرب ليفربول عن رضاه الكبير عما قدمه الفريق في مباراته الأخيرة، مضيفًا:

«لهذا السبب كنت سعيدًا جدًا بأدائنا يوم الثلاثاء في سان سيرو، لأن الجميع، داخل الملعب وخارجه على حد سواء، تحملوا المسؤولية لإظهار ليفربول بصورة أفضل».

و يستضيف فريق ليفربول، نظيره برايتون مساء اليوم السبت، على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة ليفربول أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية حيث لم يخسر في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، بواقع فوز وتعادلين، كما حقق الريدز الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا. ليفربول يستضيف برايتون في الدوري الإنجليزي في الظهور الأخير لـ محمد صلاح

موقف محمد صلاح من قائمة ليفربول

وأكدت تقارير صحفية أن محمد صلاح سيتواجد في قائمة ليفربول لخوض مباراة برايتون، بعد جلسة إيجابية مع آرني سلوت، ولكن ليس من المعروف ما إذا كان سيشارك أساسيًا أم لا.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، في حين أن برايتون لديه عدد النقاط نفسه ولكنه يحتل المركز الثامن.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات علي رأسهم ليفربول ضد برايتون وتشيلسي ضد إيفرتون.

ويلتقي مانشستر سيتي في اليوم الثاني للجولة كريستال بالاس فيما تختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد

بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور

آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم

برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

الاثنين 15 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب أولد ترافورد

