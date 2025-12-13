السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الفوضى تتصدر المشهد خلال استقبال ميسي في الهند (فيديو)

ميسي في الهند
ميسي في الهند
18 حجم الخط

 شهد ملعب سالت ليك في مدينة كولكاتا الهندية، حالة من الفوضى والتخريب أثناء استقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إطار زيارة تستمر ثلاثة أيام، حيث يكشف خلالها نجم إنتر ميامي عن تمثال خاص به في الهند.

فوضى في زيارة ميسي للهند

 وأعربت الجماهير الهندية عن غضبها الشديد من سوء تنظيم الحدث، متهمة الجهات المنظمة بالإدارة الفاشلة، بعد أن تحولت أجواء الاستقبال إلى حالة من الارتباك، تخللتها أعمال تخريب داخل محيط الملعب.

ولم يظهر ميسي سوى لمدة 10 دقائق فقط، حيث تم تطويقه بالكامل من قبل المسؤولين والوزراء، ما حال دون تمكن الجماهير من رؤيته أو التفاعل معه، الأمر الذي زاد من حدة الاستياء بين الحاضرين الذين توافدوا بأعداد كبيرة أملًا في مشاهدة النجم العالمي عن قرب.

وتسببت هذه الأحداث في موجة انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بمحاسبة المنظمين وتحسين إدارة مثل هذه الفعاليات الجماهيرية مستقبلًا.

وتواجد رفقة ميسي عدد من نجوم فريقه إنتر ميامي الأمريكي وعلى رأسهم المهاجم الهداف لويس سواريز والتقى عدد من النجوم في الهند خلال تلك الزيارة التي بدأت اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرجنتيني ليونيل ميسي ف الارجنتيني ليونيل ميسي مدينة كولكاتا الهندية ليونيل ميس ليونيل ميسي لويس سواريز

مواد متعلقة

مدرب بايرن ميونيخ: أمم إفريقيا مهمة للاعبين وأتمنى تتويج هذا المنتخب

لعودة الانتصارات، فان دايك يوجه كلمة لجماهير ليفربول قبل مواجهة برايتون

الأحد المقبل، الفرصة الأخيرة لتشابي ألونسو مع ريال مدريد

الهند تكشف عن تمثال تاريخي لميسي، والنجم الأرجنتيني يعلق

ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بالدوري الأمريكي

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

الزواج العرفي وسنينه!

شعبة المواد الغذائية: زيادة تصل لـ 10 جنيهات في أسعار آيس كريم نستلة

سؤال برلماني بشأن واقعة تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدة

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

تفسير رؤيا المصحف في المنام وعلاقتها برزق واسع ووفرة بالمال

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads