الفوضى تتصدر المشهد خلال استقبال ميسي في الهند (فيديو)

شهد ملعب سالت ليك في مدينة كولكاتا الهندية، حالة من الفوضى والتخريب أثناء استقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إطار زيارة تستمر ثلاثة أيام، حيث يكشف خلالها نجم إنتر ميامي عن تمثال خاص به في الهند.

فوضى في زيارة ميسي للهند

وأعربت الجماهير الهندية عن غضبها الشديد من سوء تنظيم الحدث، متهمة الجهات المنظمة بالإدارة الفاشلة، بعد أن تحولت أجواء الاستقبال إلى حالة من الارتباك، تخللتها أعمال تخريب داخل محيط الملعب.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans threw bottles and chairs from the stands at Kolkata's Salt Lake Stadium



Star footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.



More details awaited. pic.twitter.com/mcxi6YROyr — ANI (@ANI) December 13, 2025

ولم يظهر ميسي سوى لمدة 10 دقائق فقط، حيث تم تطويقه بالكامل من قبل المسؤولين والوزراء، ما حال دون تمكن الجماهير من رؤيته أو التفاعل معه، الأمر الذي زاد من حدة الاستياء بين الحاضرين الذين توافدوا بأعداد كبيرة أملًا في مشاهدة النجم العالمي عن قرب.

وتسببت هذه الأحداث في موجة انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بمحاسبة المنظمين وتحسين إدارة مثل هذه الفعاليات الجماهيرية مستقبلًا.

وتواجد رفقة ميسي عدد من نجوم فريقه إنتر ميامي الأمريكي وعلى رأسهم المهاجم الهداف لويس سواريز والتقى عدد من النجوم في الهند خلال تلك الزيارة التي بدأت اليوم.

