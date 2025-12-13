الكشف عن التشكيل المثالي لدور ربع النهائي من كأس العرب

18 حجم الخط

كشفت شبكة سوفا سكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عن التشكيل المثالي لدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العرب

ضم التشكيل الثلاثي الهجومي بوليبنا من الجزائر ومواطنه ياسين براهيمي والمهاجم السعودي فراس البريكان، فيما جاء باقي التشكيل كالتالي:

أهداف كأس العرب في دور المجموعات

كانت الجولة الأولى شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب، إحراز 24 هدفا، كما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدفا لتبلغ أهداف كأس العرب 61 هدفا بعد ختام دور المجموعات.

أهداف كأس العرب بدور المجموعات

الجولة الأولى: 17 هدفا

الجولة الثانية: 24 هدفا

الجولة الثالثة: 20 هدفا

أهداف كأس العرب في دور ربع النهائي

دور ربع النهائي: 7 أهداف

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب وتحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلي نصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتي 18 ديسمبر الجاري.

ويعد المغرب أول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه أمام سوريا 1-0 في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العرب.

كما تأهل منتخب السعودية بعد الفوز على فلسطين وحقق الأخضر السعودي الفوز على الفدائي الفلسطيني بثنائية مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وصعد منتخب الأردن بعد الفوز على العراق بهدف نظيف ليصبح ثالث المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.

وتمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام دور ربع نهائي كأس العرب.

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025

1- المغرب

2- السعودية.

3- الأردن.

4- الإمارات

وتأتي مواجهات الدور نصف النهائي كالتالي:

المغرب ضد الإمارات

السعودية ضد الأردن

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الإثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.