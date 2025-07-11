السبت 12 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء المطرب الشعبي محمد عواد

محمد عواد، فيتو
محمد عواد، فيتو

قررت أسرة المطرب الشعبي الراحل محمد عواد إقامة عزائه، يوم الإثنين المقبل، من مسجد الحامدية الشاذلية. 

ورحل عن عالمنا، المطرب الشعبي محمد عواد، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، بعد إصابته بـ أزمة قلبية مفاجأة.


وفاة المطرب الشعبي محمد عواد

وكان الفنان محمد صبحي، عضو نقابة المهن الموسيقية وصديق الراحل، أعلن أن سبب وفاة المطرب محمد عواد جاء نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ناجمة عن ضعف شديد في عضلة القلب، حيث تعرَّض لتدهور صحي مفاجئ لم يمهله طويلًا.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة محمد عواد

بحسب مصادر مقربة، شعر محمد عواد بآلام حادة في الصدر، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة بمحافظة الإسماعيلية، مسقط رأسه، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل، وفارق الحياة.

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