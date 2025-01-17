وفاة الفنان فكري صادق، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

رحل عن عالمنا الفنان الكبير، فكري صادق، بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة الأيام الماضية.

في هذا السياق، أعلن خبر الوفاة الفنان منير مكرم، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب:"الفنان الكبير، فكري صادق، في ذمة الله، مع السلامة، والصلاة بعد العصر، مسجد السيدة نفيسة.

فكري صادق، تخرج من معهد الفنون المسرحية، كانت بداياته في فترة السبعينيات، حيث شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون منها مسرحية (أزواج بلا ماضي) عام 1975، وفيلم (صور ممنوعة) عام 1972، توالت أعماله بعد ذلك ومن أبرزها (امرأتان ورجل، زمن عماد الدين، المرافعة).

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