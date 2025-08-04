وفاة الفنان أحمد رشوان عن عمر يناهز 76 عاما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان أحمد رشوان، عن عمر يناهز 76 عامًا، وذلك من خلال بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وجاء في البيان: " تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان أحمد رشوان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لعدة عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور.

وأضاف البيان: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي، داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الفنان الراحل يقيم في دار إقامة كبار الفنانين بمدينة 6 أكتوبر، حيث حظي برعاية كاملة حتى وفاته.

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