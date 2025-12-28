بعد رحيله اليوم، من هو المخرج عمرو بيومي؟

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج القدير عمرو بيومي عن عمر يناهز الـ 63 عامًَا، حيث أعلن عن ذلك المخرج يسري نصر الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

من هو المخرج عمرو بيومي؟

عمرو بيومي هو مخرج ومؤلف مصري ولد عام 1962 في الـ 13 من شهر سبتمبر، وحصل على بكالوريوس الإخراج من المعهد العالى للسينما قسم الإخراج عام 1985.

عمل بيومي كمخرج مساعد فى 15 فيلما روائيا بين عامى 1984 – 1988، ومن أبرزها الأفلام التي عمل فيها مع المخرج القدير على عبد الخالق مثل: "جرى الوحوش"، و"الاغتصاب" و"بئر الخيانة".

كما عمل المخرج كمدير عام لشركة “يونايتد سينماس انترناشونال” فى لندن بين عامى 1991-1994، ثم منسق فى احدى شركات الانتاج فى القاهرة بين عامى 1995-1997.

أفلام عمرو بيومي

لعمرو بيومي العديد من الأفلام التسجيلية القصيرة منها "الجسر" و"الشمس لم تشرق غدًا"، "بلد البنات" الذي تم عرضه عام 2008 فى مهرجان القاهرة فى نفس العام الذى تم إخراجه فيه.

ويعد الفيلم الوثائقي “رمسيس راح فين” - آخر أفلام عمرو بيومي - مدخل مبسط لفهم رؤية المخرج الثاقبة حيث يقوم بمزج فريد من نوعه، بين ذاكرته الشخصية والذاكرة العامة، ويوثّـق العمل مسيرة تمثال الملك رمسيس من ميدان رمسيس وحتى مستقره الأخير في المتحف المصري الكبير، كما يوثق الفيلم لتاريخ الرؤساء والملوك في الذاكرة الجمعية المصرية، وكيف تمثـلوا في صورة الأب، ولأي مدى نجحوا أو فشلوا في أداء واجباتهم نحو الشعب، قال المخرج بتأليف وإخراج العمل كما حاز على جائزة مهرجان الإسماعيلية في دورته الواحدة والعشرين في 2019.

