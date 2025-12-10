بعد عرض حلقاته الأولى، "ميدتيرم" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

18 حجم الخط

نجح مسلسل ميدتيرم منذ انطلاق عرضه في حصد اهتمام واسع من الجمهور، ليتصدر بعد عرض أول ثلاثة حلقات منه قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch It.

كما يحصد العمل تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض كل حلقة جديدة، ومن المتوقع أن تستمر شعبية مسلسل "ميدتيرم" في الارتفاع، خاصة مع تطور الأحداث وكشف أسرار جديدة تزيد من حدة الصراعات داخل القصة.

واحتل مسلسل 2 قهوة المركز الثاني في القائمة وهو العمل الذي يجمع أحمد فهمي والفنانة مرام علي، أما مسلسل كارثة طبيعية فأتى في المركز الثالث.

وزارة التعليم العالي تعلن عن انطلاق “ميدتيرم”

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، قد أعلنت عن انطلاق عرض مسلسل "ميدتيرم" الأحد الماضي.

ويأتي المسلسل في إطار دعم الموهوبين والمبتكرين من شباب الجامعات المصرية، وتسليط الضوء على قصص حقيقية لأفكار ريادية وشركات ناشئة من واقع حياة طلاب جيل Z، بما يعكس تطور البيئة الجامعية واهتمام الدولة بتنمية مهارات الإبداع وريادة الأعمال.

ويقدّم العمل الدرامي تجربة جديدة تُبرز قدرات الشباب، وطموحاتهم، وكيفية تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يجعل المسلسل إضافة مهمة لرفع الوعي بثقافة الابتكار داخل الجامعات المصرية.

أبطال مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

يضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمينا العبد، تضم كلا من: جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

