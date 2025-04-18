الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سليمان عيد

الفنان الراحل سليمان
الفنان الراحل سليمان عيد

وفاة الفنان سليمان عيد، توفي منذ قليل الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ونُقل إلى مستشفى بالإسعاف وتوفي به.

وفاة الفنان سليمان عيد

وأعلن “عبد الرحمن” نجل الفنان سليمان عيد الذي أعلن الخبر عن موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل.

وقال على صفحته بـ"فيس بوك": “أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد والجنازة بعد الصلاة مباشرة”.

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وفاة الفنان سليمان عيد الفنان سليمان عيد أزمة صحية مفاجئة عبد الرحمن” نجل الفنان سليمان عيد صلاة الجنازة المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد
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