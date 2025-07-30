ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

توفي الفنان لطفي لبيب، صباح اليوم، عن عمر ناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع مع أزمة صحية حادة استدعت نقله إلى العناية المركزة قبل يومين.

وفاة الفنان لطفي لبيب

وكانت الحالة الصحية للفنان الراحل لطفي لبيب قد تدهورت خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير نتيجة إصابته بنزيف حاد في الرئة بسبب مضاعفات التهاب رئوي حاد.

مرض الفنان لطفي لبيب

وتصدر اسم الفنان لطفي لبيب محركات البحث بعد وفاته وما المرض الذي تسبب في وفاته وكيف تدهورت حالته الصحية.

وتقدم فيتو أهم المعلومات عن النزيف الرئوي وأسباب حدوثه وكيف يمكن الوقاية منه.

ما هو النزيف الرئوي؟

النزيف الرئوي هو نزيف في الرئة، يحدث عندما يتسرب الدم من الأوعية الدموية في القصبة الهوائية أو الشعب الهوائية إلى الرئة الرئيسية بحسب الجمعية الأمريكية للرئة.

ويعد النزيف الرئوي حالة نادرة، ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار.

يمكن أن يبدأ النزيف الرئوي تدريجيًّا ويستمر لفترة طويلة، أو قد يكون حدثًا مفاجئًا يُهدد الحياة.

وقد يصاب بعض الأشخاص بنزيف رئوي عند إصابتهم بعدوى.

أسباب النزيف الرئوي

ووفقا للجمعية الامريكية للرئة هناك العديد من الأسباب المحتملة للنزيف الرئوي.

وقد يأتي النزيف من منطقة واحدة أو من عدة مناطق ويحاول الأطباء تحديد مصدره.و قد يكون هناك مرض كامن في الصدر يُسبب النزيف.

نزيف من منطقة واحدة من الرئة (نزيف موضعي)

وإذا كان هناك نزيف من منطقة واحدة من الرئة، يسمى ذلك بنزيف موضعي.

وتشمل أسباب النزيف الرئوي الموضعي ما يلي:

الالتهابات مثل الالتهاب الرئوي، والسل، والتليف الكيسي، أو أشكال أخرى من توسع القصبات.

تشوهات الرئة الخلقية.

الصدمات الجسدية، مثل الإصابات في حوادث السيارات.

ضعف الأوعية الدموية.

أورام الرئة.

نزيف من أجزاء مختلفة من الرئة نزيف منتشر

إذا كان النزيف قادمًا من عدة أجزاء مختلفة من الرئة، يسمى ذلك نزيفًا منتشرًا.

في حالة عدم وجود التهاب في الرئة، قد يكون سبب النزيف المنتشر.

حالة رئوية نادرة تُسمى داء هيموسيديريني رئوي مجهول السبب.

مضاعفات بعد زراعة نخاع العظم.

ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

لطفي لبيب



عند التهاب الرئتين، قد يكون سبب النزيف المنتشر حالات مثل:

متلازمة جودباشر

الذئبة

الورم الحبيبي المصحوب بالتهاب الأوعية الدموية (GPA).

ما هي أعراض النزيف الرئوي؟

إذا كان النزيف الرئوي طويل الأمد يبدأ تدريجيًا ويستمر لفترة طويلة فقد يعاني المريض من:

ارتفاع في درجة الحرارة

سعال

فقدان الوزن

شحوب شديد بسبب فقر الدم

ضيق تنفس شديد عند ممارسة الرياضة

التعب بسهولة.

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