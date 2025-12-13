بعد واقعة نبش قبر فتاة، تركيب كاميرات مراقبة بمقابر السنبلاوين في الدقهلية

18 حجم الخط

تشهد مقابر مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية الآن البدء في تركيب منظومة كاميرات على أعلى مستوى في المقابر، بعد واقعة نبش مقبرة فتاة لم يمر على وفاتها سوى 48 ساعة، مما أثار حالة من الغضب والصدمة بين الأهالي.

وكشف رجال مباحث مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، أن مساعد تربى مهتز نفسيًا وراء واقعة نبش أحد المقابر، بعد دفن جثمان فتاة لم يمر على وفاتها سوى 48 ساعة، مما أثار حالة من الغضب والصدمة بين الأهالي.

وبفحص المكان وتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتسبب في الواقعة، ويدعى “ محمد” وعمره 48 عامًا، يعمل مساعد تربي.

وتبيّن أنه يعاني من حالة نفسية غير مستقرة وأن ابنته كانت قد توفيت قبل 3 أعوام في نفس عمر الفتاة المتوفية، مما دفعه لـ فتح المقبرة ظنًا منه للحظة أنها ابنته، وتم التحفظ على المتهم، وجارٍ التحقيقات معه وعرضه على النيابة العامة مباشرة.

وكانت أسرة الفتاة المتوفاة، وتدعى «م.ع.ك.ا»، قد حررت بلاغًا لمركز شرطة السنبلاوين، بعد العثور على كسر بالطوب الأحمر المستخدم في غلق المقبرة، ووجود اشتباه في العبث بالجثمان داخل المدفن.

وسادت حالة من الذعر بين أبناء مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تزامنا مع اكتشاف فتح أحد المقابر لفتاة بعد وفاتها بـ 3 أيام.

ذعر بين مواطني السنبلاوين لفتح مقبرة في ظروف غامضة

وتساءل الأهالي بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية من وراء فتح المقابر؟ وما السبب في فتح قبر بنت متوفاة بكانسر؟

قوة أمنية تعاين المقبرة

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين لمعاينة الموقع بالمقابر وكشف غموض وملابسات فتح المقبرة، وتواجد الجثمان بداخلها من عدمه، وسط استياء كبير بين المواطنين.

انهيار أسرة المنوفية

ووقفت أسرة المتوفاة في حالة انهيار بعدما اكتشفوا فتح باب المقبرة دون سبب واضح.

مناشدة بإنشاء سور حول المقابر

فيما ناشد أبناء مدينة السنبلاوين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وأحمد عبد العظيم رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين بضرورة إقامة سور علي المقابر وتركيب أبواب لاستقبال المواطنين، وذلك للتصدي لأي محاولات نبش أو سرقة أو ارتكاب أعمال منافية للآداب داخل المقابر.

