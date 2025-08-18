محافظ الدقهلية يتفقد مشروع إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته المستمرة بمركز ومدينة السنبلاوين اليوم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من انشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد

محافظ الدقهلية يتفقد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من انشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد

ورافق محافظ الدقهلية أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين، وأكد المحافظ أن الدولة توفر جميع الخدمات وتبذل كل الجهود لتوفير احتياجات المواطنين، ولا تبخل بجهد لتحقيق تطلعات المواطنين، ولابد أن نحافظ على تلك المنشآت.

مجلس مدينة السنبلاوين الجديد يقام على مساحة إجمالية 800 متر

وأوضح محافظ الدقهلية، أن مجلس مدينة السنبلاوين الجديد يقام على مساحة إجمالية 800 متر، مكون من مبنى المركز التكنولوجي على مساحة 450 متر من أرضي و4 أدوار علوية، وجزء ملحق على باقي المساحة مكون من دور أرضي وأول علوي، بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 16 مليون جنيه، وأكد أن هذه المشروعات لتوصيل الخدمات للمواطنين في أسرع وقت وبأقل جهد في أماكن إقامتهم.

تكثيف المتابعة الميدانية

وشدد محافظ الدقهلية، على تكثيف المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق ومنع وجود أي تجمعات أو تراكمات، ورفع الإشغالات أولا بأول، واستمرار حملات الرقابة على التكاتك، وتيسير حركة المرور والسير في الشوارع ومنع كل ما يعوق مسار المواطنين والسيارات.

