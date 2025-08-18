الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مشروع إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته المستمرة بمركز ومدينة السنبلاوين  اليوم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من انشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد

محافظ الدقهلية يتفقد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من انشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد

ورافق محافظ الدقهلية أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين، وأكد المحافظ أن الدولة توفر جميع الخدمات وتبذل كل الجهود لتوفير احتياجات المواطنين، ولا تبخل بجهد لتحقيق تطلعات المواطنين، ولابد أن نحافظ على تلك المنشآت.

مجلس مدينة السنبلاوين الجديد يقام على مساحة إجمالية 800 متر

وأوضح محافظ الدقهلية، أن مجلس مدينة السنبلاوين الجديد يقام على مساحة إجمالية 800 متر، مكون من مبنى المركز التكنولوجي على مساحة 450 متر من أرضي و4 أدوار علوية، وجزء ملحق على باقي المساحة مكون من دور أرضي وأول علوي، بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 16 مليون جنيه، وأكد أن هذه المشروعات لتوصيل الخدمات للمواطنين في أسرع وقت وبأقل جهد في أماكن إقامتهم.

تكثيف المتابعة الميدانية 

وشدد محافظ الدقهلية، على تكثيف المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق ومنع وجود أي تجمعات أو تراكمات، ورفع الإشغالات أولا بأول، واستمرار حملات الرقابة على التكاتك، وتيسير حركة المرور والسير في الشوارع ومنع كل ما يعوق مسار المواطنين والسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد عبد العظيم احتياجات المواطن الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المركز التكنولوجي محافظ الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مواد متعلقة

سرعة الرياح 70 كم فى الساعة، الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية

الأحد، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة 32 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

رسائل وزير الخارجية للعالم من أمام معبر رفح: مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

أليو ديانج يصدم الأهلي، تعرف على التفاصيل

ارتكبوا الواقعة بسوء نية، مرافعة نارية للنيابة في قضية مطاردة الواحات

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads