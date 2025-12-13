السبت 13 ديسمبر 2025
بتكلفة 13 مليون جنيه، إقامة مصانع للتمور والأكواب وتعبئة بن بالوادي الجديد

 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إقامة مصنع للتمور ومصنع للأكواب الورقية صديقة البيئة ووحدة تعبئة بن بإجمالي 13 مليون جنيه. 

وأكد محمد العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية نجحت في تنفيذ مصنع للتمور بمدينة الخارجة بتكلفة 10.5 مليون جنيه، يشمل وحدة تصنيع وتعبئة متكاملة وكافة مستلزمات التشغيل و3 ثلاجات حفظ تمور بسعة 180 طنا. 

وأضاف العديسي، أنه جرى إقامة وحدة تصنيع أكواب ورقية صديقة للبيئة ووحدة لتعبئة البن بغرب مدينة الخارجة بتكلفة 2.5 مليون جنيه وفرت فرص عمل جديدة للشباب. 

 

ولفت العديسي، إلى أن هذه المشروعات من الاعتمادات المالية لمؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للمديرية بعد نجاح المؤسسة في تنفيذ مشروعات استثمارية تدر عائدا ماليا للإنفاق على المساعدات الاجتماعية ودعم الحالات الأولى بالرعاية وفك كرب الغارمين والغارمات ودعم الأرامل والمطلقات وحالات تكافل وكرامة. 

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن نجاح المؤسسة يأتي في المقام الأول بدعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث دعم المؤسسة من خلال قرار جمع تبرعات لها من خلال تحصيل رسوم على خروج الحاصلات الزراعية من المحافظة بالإضافة إلى تحصيل رسوم إدارية من الوحدات المحلية بالمحافظة عند استخراج التراخيص المتنوعة مما دعم المؤسسة بمبالغ مالية مثلت نقطة تحول في أدائها، ومكنها من زيادة الدعم الاجتماعي.

