تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بمدينتي الكردي وبني عبيد بتكلفة 12 مليون ونصف.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

أعمال رصف في الكردي بتكلفة 8 مليون

وفي هذا السياق، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية، تابع وائل عابد رئيس مدينة الكردي، أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة وشملت أعمال رصف بالانترلوك لشوارع، طريق السكة الحديد القديمة، وشارع داير الناحية، وطريق مدرسة ابو السعود، وشارع سيدى غازى، بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه تقريبا.

رصف طريق اللمبة بتكلفة 4.5 ملايين جنيه

كما تابع محافظ الدقهلية أعمال الانتهاء من رصف طريق لمبة 2 بمركز بني عبيد ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 4.5 ملايين جنيه، بإشراف هاني أحمد رئيس مدينة بني عبيد، والجهاز التنفيذي.

من جهتها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة.

