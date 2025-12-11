لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية انقطاع المياه اليوم الخميس من الساعة 6:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل، لمدة تُقارب 6 ساعات.

خطة انقطاع المياه اليوم في الدقهلية

يأتي انقطاع المياه ذلك لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بتنفيذ أعمال ربط خط 1000 الخاص بتوسعات مرفق شربين على خط 500 رأس الخليج بشربين.

الأماكن المستهدفة التي تتأثر بانقطاع المياه

وأوضحت مياه الدقهلية الاماكن المستهدفة التي تتأثر بانقطاع المياه في شربين وذلك عن القرى التالية:

الوحدة المحلية أبو جلال.

الوحدة المحلية الحصص.

الوحدة المحلية كفر الحاج شربيني.

وأردفت مياه الدقهلية انقطاع المياه لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بتنفيذ أعمال ربط خط 1000 الخاص بتوسعات مرفق شربين على خط 500 رأس الخليج بشربين، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المصالح بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.