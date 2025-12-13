العدد (692) من «فيتو» وأبرز عناوينه: إهدار‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬‮«‬الكهرباء‮»‬‭..‬تصفير‭ ‬العدادات‭ ‬واختلاس‭ ‬بالملايين‭ ‬فى‭ ‬‮«‬شمال‭ ‬القاهرة‮»‬

18 حجم الخط

إهدار‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬‮«‬الكهرباء‮»‬‭..‬تصفير‭ ‬العدادات‭ ‬واختلاس‭ ‬بالملايين‭ ‬فى‭ ‬‮«‬شمال‭ ‬القاهرة‮»‬

تدخل الرئيس كشف التزوير!

بالأرقام..الإعادة أسقطت أساطير الأرقام الفلكية في الماراثون البرلماني د.صلاح فوزي: مجلس النواب المقبل محصن دستوريًا..ولا بد من تصويب المسار سقوط «النور» ينهى مشروع الإسلام السياسى بلا عودة

عصام كامل يسأل: هل تستقيل «الوطنية للانتخابات»؟!

إجرام بالقانون2

«فيتو» تواصل كشف أكبر شبكة لتلفيق القضايا إيصال الأمانة..طريق الغلابة إلى القضبان

زمن الاقتراض!

المراجعتان الخامسة والسادسة لصندوق النقد تختبران قوة الاقتصاد

خطة مدبولي للخروج من نفق الديون

استبعاد مفتشي الأغذية من «سلامة الغذاء»..و«الهيئة» تفضل عليهم خريجي الحقوق

حوارات «فيتو»

المفكر اللبناني أسعد السحمرائى: نزع سلاح حزب الله تمهيد لقتل الأبرياء

القنصل الصينى بالأسكندرية: نعمل على جذب السائحين الصينيين إلى مصر

وزير الشؤون الخارجية السوداني الأسبق: عقبتان تواجهان المصالحة ونرفض مساعدة الغرب

منى زكى تكسب الرهان في فيلم «الست»

تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز فى رمضان 2026

الكاريبي يشتعل

ترامب يفتح جبهة جديدة في فنزويلا.. وإيران تدعم

كاراكاس..وتل أبيب

تواصل التحريض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.