السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (692) من «فيتو» وأبرز عناوينه: إهدار‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬‮«‬الكهرباء‮»‬‭..‬تصفير‭ ‬العدادات‭ ‬واختلاس‭ ‬بالملايين‭ ‬فى‭ ‬‮«‬شمال‭ ‬القاهرة‮»‬

فيتو
18 حجم الخط

إهدار‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬‮«‬الكهرباء‮»‬‭..‬تصفير‭ ‬العدادات‭ ‬واختلاس‭ ‬بالملايين‭ ‬فى‭ ‬‮«‬شمال‭ ‬القاهرة‮»‬

تدخل الرئيس كشف التزوير!

بالأرقام..الإعادة أسقطت أساطير الأرقام الفلكية في الماراثون البرلماني د.صلاح فوزي: مجلس النواب المقبل محصن دستوريًا..ولا بد من تصويب المسار سقوط «النور» ينهى مشروع الإسلام السياسى بلا عودة

عصام كامل يسأل: هل تستقيل  «الوطنية للانتخابات»؟!

إجرام بالقانون2

«فيتو» تواصل كشف أكبر شبكة لتلفيق القضايا  إيصال الأمانة..طريق الغلابة إلى القضبان

زمن الاقتراض!

المراجعتان الخامسة والسادسة لصندوق النقد تختبران قوة الاقتصاد

خطة مدبولي للخروج من نفق الديون

استبعاد مفتشي الأغذية من «سلامة الغذاء»..و«الهيئة» تفضل عليهم خريجي الحقوق

حوارات «فيتو»

المفكر اللبناني  أسعد السحمرائى: نزع سلاح حزب الله تمهيد لقتل الأبرياء

القنصل الصينى بالأسكندرية: نعمل على جذب السائحين الصينيين إلى مصر

وزير الشؤون الخارجية السوداني الأسبق: عقبتان تواجهان المصالحة ونرفض مساعدة الغرب

منى زكى تكسب الرهان في فيلم «الست»

تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز فى رمضان 2026

الكاريبي  يشتعل

ترامب يفتح جبهة جديدة  في فنزويلا.. وإيران تدعم

كاراكاس..وتل أبيب

تواصل التحريض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكهرباء شمال القاهرة الرئيس التزوير د صلاح فوزي النور الوطنية للانتخابات الاقتراض مدبولى الديون سلامة الغذاء الهيئة حزب الله وزير الشؤون الخارجية السوداني منى زكي الست ياسمين عبد العزيز رمضان 2026 ترامب كاراكاس

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

يزن 60 طنا، الآثار تكشف الستار عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد ملايين السنين غدًا

تبدأ من 200 ألف جنيه، معلومات عن أول سيارة كهربائية مصرية من إنتاج أكاديمية البحث العلمي

سؤال برلماني بشأن واقعة تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدة

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، الإفتاء توضح الحالات

بعد مقتل عروس المنوفية، الإفتاء: الرسول نهى عن ضرب النساء

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads