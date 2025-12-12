الجمعة 12 ديسمبر 2025
محافظات

ذعر بالسنبلاوين عقب نبش قبر فتاة بعد 3 أيام من وفاتها (صور)

مقبرة بالسنبلاوين،
سادت حالة من الذعر بين أبناء مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تزامنا مع اكتشاف فتح أحد المقابر لفتاة بعد وفاتها بـ 3 أيام من وفاتها.

ذعر بين مواطني السنبلاوين لافتتاح مقبرة في ظروف غامضة 

وتساءل الأهالي بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية من وارء فتح المقابر؟ وما السبب في فتح قبر بنت متوفاة بكانسر؟

قوة أمنية تعاين المقبرة 

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز  شرطة السنبلاوين لمعاينة الموقع بالمقابر وكشف غموض وملابسات فتح المقبرة، وتواجد الجثمان بداخلها من عدمه، وسط استياء كبير بين المواطنين  .

انهيار أسرة المنوفية 

ووقفت أسرة المتوفاة في حالة انهيار لما وجدوه من فتح باب المقبرة دون سبب واضح.

مناشدة بإنشاء سور حول المقابر 

فيما ناشد أبناء مدينة السنبلاوين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وأحمد عبد العظيم رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين بضرورة إقامة سور علي المقابر وعمل أبواب لاستقبال المواطنين، وذلك للتصدي لأي محاولات نبش أو سرقة أو ارتكاب أعمال منافية للآداب داخل المقابر.

