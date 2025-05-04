عدد حلقات مسلسل بريستيج، تعرف على التفاصيل

يعد مسلسل بريستيج من أبرز الأعمال الفنية التي تعرض حاليا، والتي يتابعها قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي.

ويبحث الكثير من المتابعين عن كل تفاصيل مسلسل بريستيج خاصة عدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل بريستيج

وينتمي مسلسل بريستيج إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقات مسلسل بريستيج يبلغ 8 حلقات ويعرض العمل حصريا على منصة يانجو بلاي.

قصة مسلسل بريستيج

تدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد.

بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل.

أبطال مسلسل بريستيج

مسلسل بريستيج من بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

تفاصيل مسلسل بريستيج

وانطلقت حملة المسلسل التسويقية في أواخر موسم رمضان ببداية قوية ومشوقة عبر حملة مطلوب للعدالة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت فيها صور أبطال المسلسل كمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة وكانت من ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، أعقبها الإعلان التشويقي للمسلسل الذي كشف عن أبطال المسلسل محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

‎ويحمل مسلسل "بريستيج" توقيع المخرج عمرو سلامة الذي يقدم تيمة المكان الواحد في هذا المسلسل للمرة الأولى.

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