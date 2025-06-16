تعرف على عدد حلقات مسلسل 220 يوم

ينطلق قريبا عرض مسلسل 220 يوم والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان كريم فهمي وصبا مبارك.

ومنذ طرح منصة شاهد الرقمية البوستر الرسمي لمسلسل 220 يوم، بدأ الجمهور في البحث عن كل ما يتعلق بالعمل خاصة عدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل 220 يوم

ومسلسل 220 يوم ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل.

ومسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابة.

طرح بوستر مسلسل 220 يوم

وطرحت منصة شاهد الرقمية أمس الأحد البوستر الرسمي الخاص بمسلسل 220 يوم، الذي يجمع بين عدد من النجوم.

وأرفق حساب شاهد الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا: “ما بين حلم استناه طول عمره وعمره اللي ممكن يخلص في أي لحظة.. أحمد كان لازم يأخد أصعب قرار.. ٢٢٠يوم قريبًا على Shahid”.

كما روج المخرج كريم العدل للمسلسل ونشر البوستر عبر حسابه على فيس بوك وأرفق تعليق “٢٢٠ يوم.. قريبا”.

وظهر الفنان كريم فهمي على البوستر بـ “لوك” مختلف، حيث ظهر “أصلع” الرأس مع الاحتفاظ بذقن طويلة قليلا وشارب.

قصة مسلسل "220 يوم"

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يؤدي كريم فهمي دور كاتب يعيش مع زوجته، التي تلعب دورها صبا مبارك، وتشغل وظيفة مديرة مكتبة، حيث يسعيان في محاولة دائمة لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية، كما تشارك الفنانة حنان سليمان في دور الأم التي تمثل الدفء والحنان، بينما تظهر عايدة رياض في دور الخالة ذات الشخصية القوية، يجسد علي الطيب شخصية ابنها الذي يدخل في تفاعلات مؤثرة ضمن سياق الأحداث.

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