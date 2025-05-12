يبدأ عرضه الأربعاء، عدد حلقات مسلسل عهد أنيس

أيام قليلة ويبدأ عرض مسلسل عهد أنيس، الذي يقدمه مجموعة من النجوم الشباب وسيعرض عبر منصة Twist TV.

عدد حلقات مسلسل عهد أنيس

مسلسل عهد أنيس من الأعمال التي تقدم قصة شيقة تدور أحداثها بين الماضي والحاضر، وهو ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 8 حلقات.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عهد أنيس

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل عهد أنيس بعد غد الأربعاء الموافق 14 مايو الجاري.

ويشارك في بطولة مسلسل عهد أنيس عدد من النجوم، أبرزهم عابد عناني، إسلام جمال، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، وجلا هشام، وهو من إخراج خيري سالم.

تدور أحداث مسلسل عهد أنيس في إطار من الإثارة والغموض والفانتازيا، حيث تبدأ القصة في قرية مصرية عام 1920، عندما يتزوج شيطان يُدعى “أنيس” من فتاة بشرية، وعندما يكتشف والد الفتاة الحقيقة، يُقدم على قتلها قبل أن يكتمل حملها، لكن أنيس يبدأ رحلة انتقام طويلة ضد العائلة تمتد لأكثر من ثلاثة أجيال، في سرد درامي مشوق يكشف الكثير من الأسرار.

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