عدد حلقات مسلسل ابن النادي

أبطال مسلسل ابن النادي،
أبطال مسلسل ابن النادي، فيتو

لفت مسلسل ابن النادي الأنظار مع انطلاق عرضه مؤخرا، حيث تصدر المسلسل حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الأداء اللافت لأبطاله وتطور الأحداث الذي جعل المشاهدين في حالة ترقب دائم لما سيحدث في الحلقات المقبلة. 

ويبحث الجمهور المتابع للعمل عن كل تفاصيله خاصة عدد حلقات مسلسل ابن النادي.

عدد حلقات مسلسل ابن النادي 

ومسلسل ابن النادي ينتمي لعالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط بما يسمح للجمهور بمتابعة أحداث مكثفة.

مواعيد عرض مسلسل ابن النادي

ويُعرض المسلسل حصريًا على “شاهد” كل يوم خميس في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، بواقع حلقتين أسبوعيًا. 

أبطال مسلسل ابن النادي

يشارك في بطولة مسلسل ابن النادي مجموعة من النجوم، حيث يتصدر العمل الفنان أحمد فهمي في دور لاعب كرة قدم ضمن فريق نادي "الشعلة"، ويشاركه البطولة كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، بالإضافة إلى النجمة سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل ابن النادي

تدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم قصة شاب بسيط يعيش حياة هادئة، قبل أن تنقلب أوضاعه رأسًا على عقب بعد أن يرث بشكل غير متوقع إدارة نادٍ رياضي شعبي إثر وفاة أحد أقاربه. 

ذلك الميراث يضعه في مواجهة مسؤولية جسيمة لم يكن مستعدًا لها، ليصبح المسؤول الأول عن النادي وما يترتب على ذلك من تحديات يومية ومواقف معقدة تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن خلال هذه الأحداث، يسلط العمل الضوء على ما يواجهه الشباب من صعوبات عند خوض تجارب جديدة، وكيفية تعاملهم مع الضغوط والمسؤوليات.

