عدد حلقات مسلسل ولد بنت شايب

أبطال مسلسل ولد بنت
أبطال مسلسل ولد بنت شايب، فيتو

انطلق مؤخرًا عرض مسلسل ولد بنت شايب عبر منصة Watch It، ليجذب أنظار الجمهور منذ حلقاته الأولى بفضل أجوائه المشوقة وأحداثه الدرامية المتصاعدة.  

 

عدد حلقات مسلسل ولد بنت شايب  

مسلسل ولد بنت شايب ينتمي لعالم الأعمال الدرامية القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط، ليمنح المشاهدين تجربة مكثفة وسريعة الإيقاع دون إطالة، وهو ما يواكب توجه المنصات الرقمية للأعمال القصيرة. 

 

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل "ولد بنت شايب" بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي.

وكانت منصة “واتش إت” قد طرحت البوستر الرسمي لمسلسل “ولد بنت شايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف، كما طرحت المنصة كذلك البرومو الذي كشف عن دخول المسلسل عالم الاستثمار في البيتكوين. 

