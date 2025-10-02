انطلق مؤخرًا عرض مسلسل ولد بنت شايب عبر منصة Watch It، ليجذب أنظار الجمهور منذ حلقاته الأولى بفضل أجوائه المشوقة وأحداثه الدرامية المتصاعدة.

عدد حلقات مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل ولد بنت شايب ينتمي لعالم الأعمال الدرامية القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط، ليمنح المشاهدين تجربة مكثفة وسريعة الإيقاع دون إطالة، وهو ما يواكب توجه المنصات الرقمية للأعمال القصيرة.

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل "ولد بنت شايب" بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي.

وكانت منصة “واتش إت” قد طرحت البوستر الرسمي لمسلسل “ولد بنت شايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف، كما طرحت المنصة كذلك البرومو الذي كشف عن دخول المسلسل عالم الاستثمار في البيتكوين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.