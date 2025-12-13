الجيل ده لازم يفوق، مدرس يثير الجدل بمنع دخول الطلبة بالبنطلون المقطع والفتيات بالمكياج (فيديو)

18 حجم الخط

منع دخول الطلبة بالبنطلون المقطع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرس يرفض دخول طلابه ببنطلون "مقطع" أو قصات شعر غريبة، وأيضًا رفض دخول الطالبات اللائي يضعن مساحيق التجميل أو يظهرن جزءا من شعرهن أو رقبتهن، قائلًا لهم: "ما عدتش تيجي.. الله الغني"

مدرس يرفض دخول الطلبة ببنطلون مقطع وطالبات بالمكياج

وقال المدرس في مقطع الفيديو: "عايزين نعلم وعايزين ناس تتعلم، الجيل ده لازم يفوق، عايزين نخرج ناس نظيفة".

وطالب كل من يريد أن يخل بالقيم التي وضعها لطلبته أن يذهب لمدرس آخر، ولا يأتي إليه إلا من وصفهم بـ "الطلبة التي تريد أن تتعلم".

وظهر المدرس في المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يقول للطلبة الذين يريدون الحضور له: "اللي يحلق حلقة مش كويسة ما عدش يجيني، واللي يلبس بنطلون مقطع ما عدش يجيني، البنت التي تأتي بصابع روج ما عدتش تدخل، أي بنوتة عسولة هيتجي ورقبتها ظاهرة ما عدتش تيجي خالص الدرس، وأي واحدة هيجي بمكياج ملغمطة وشها وتنسى القلم وتجيب صابع الروج ما عدتش تجيني، الموضة اللي ماشية ما عدتش تجيني".

وتابع المدرس وضع قواعد وقيم لـ الدخول لحصة الدرس : "البنات اللي مطلعين نص شعرهم من الطرحة الله الغني ما عدتوش تيجوني، أي ولد سيأتي ببنطلون كتنج مقطع ما عدش يجيني، أي حلقة مش كويسة مش هنبه عليها ولا هضرب، هقولك إطلع بره ما عدتش تيجيني".

واستطرد المدرس قائلًا: "اللي هيقعد قدامي ولاد ناس محترمة عايزين يتعلموا يأما ما عدوش يجيوني خالص، والله الغني عنهم، طالع بحلقة وبخط وكل يومين مكالمة من اللي بيتكلموا علشان الحلقة، أو يتكلوموا علشان البنطلون، اللي يحلق حلقة مش كويسة أو يلبس بنطلون مقطع ما عدش يجيني".

الجيل ده لازم يفوق عايزين ناس تتعلم

وأضاف: "والبنت التي تأتي بصباع روج لن تدخل، تأتي بقلمك وكشكولك، عايزين نعلم وعايزين ناس تتعلم، ونخرج ناس نظيفة، عايزين نضبط حياتنا وتعليمنا، وياريت كل المدرسين يعملوا كدا، الجيل دا لازم يفوق، أزاي أسلم عليك بالخطوط اللي في شعرك".

مدرس يمنع الطلبة من الدخول حصته بالبنطلون المقطع،فيتو

وتابع: "الواحد لما كان شعره يطول شوية كان بيبقى مكسوف وهو داخل البيت، والبنت التي تتحدث ورقبتها ظاهرة، مفيش حياء أو خجل، مش مأثر فيكم دين أو تربية".

واختتم المدرس تعليماته فقال: "المدرسين اللي بتدلع كثير، ودمهم خفيف روح لهم، اللي هيجيني يخش لي مستقيم وهذا الكلام في كل الدفعات، ولكل الناس، عايز أشوفك راجل شكلك حلو وتذاكر وتعمل اللي عليك، وكسبان كل حاجة دنيا ومدرس وأب وآخرة، لكن علشان ترضي نفسك وتمل حلقة وخط خسران كل حاجة".

وأثار حديث المدرس لطلبته جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البلوجر أحمد حامد ياقوت قائلًا: "اقسم بالله لو كل المدرسين في المدارس والدروس الخصوصية زي المدرس دا هانشوف مجتمع مفيش فيه جريمة"

أما البلوجر رجاء العروفي فقالت: " احسنت ايها المربي الفاضل".

وقال البلوجر على البوب: " وياريت الكلام دا يطبق في جميع المدارس والدروس الخصوصيه والرعاية من البيت قبل الشارع استقيمو يرحمكم الله"، أما البلوجر أحمد ناصر فقال: "ياريت كل المدرسين يخافو على الطلاب كده".

