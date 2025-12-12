أخبار مصر اليوم: نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع سعر الطماطم لـ 15 جنيها.. أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير.. شروط التقديم على وظائف الشئون القانونية بشركة مصر للطيران

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت كما يلي:

حذرت الهيئة القومية للسكك الحديد من التدخين داخل القطارات أو بالمحطات لما له من تأثير سلبى على باقى الركاب ومستخدمى السكك الحديد، وأكدت توقيع العقوبة المناسبة على المدخنين على الأرصفة وبالقطارات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

أسعار الطماطم، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن توقعات بارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا السعر لا يُعد مبالغًا فيه بالنسبة للمستهلك، وفي الوقت نفسه يسمح للفلاح بتحقيق هامش ربح عادل يعوض خسائره السابقة.

تناول اتصال الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة.

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري بالتحرير يستقبل الزائرين يوميا، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها لشغل وظيفة محام بنظام عقد عمل محدد المدة (تعاقد).

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، بهدف متابعة الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

