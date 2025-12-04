المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا لشخصية غامضة من عصر الأسرة الـ 18

18 حجم الخط

عرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية فريدة لـ مجموعة ماحري بري، الشخصية الغامضة والنافذة في عصر الأسرة الثامنة عشرة، والمعروضة ضمن مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة.

مجموعة ماحري بري بالمتحف المصري بالتحرير

وحمل ​ماحري بري ألقابًا رفيعة مثل "ربيب القصر" و"حامل المروحة على يمين الملك"، يُعتقد أنه كان شخصية بارزة، وربما كان ابنًا للملك تحتمس الرابع من امرأة نوبية.

و​كشف فحص موميائه عن وفاته في سن العشرين تقريبًا، وأظهرت النتائج وجود أصول نوبية، لكنها لم تؤكد بالضرورة أنه كان نوبيًا بالكامل.

المكانة العلمية والاجتماعية لـ ماحري بري في العصور القديمة

ويشير لقب "ربيب القصر" إلى مكانته العالية، ورغم أنه لا يثبت نسبه الملكي المباشر، فإن دفنه في وادي الملوك، أسوة بشخصيات هامة مثل "يويا وتويا"، يؤكد على أهميته الكبيرة في عصر الملك أمنحتب الثالث، وهو ما أشار إليه عالم الآثار جاستون ماسبيرو.

ونشرت تفاصيل محتويات مقبرته وتقرير فحص المومياء في مؤلف "دارسي" الشهير بعنوان: Excavations in the Valley of the Kings (حفائر وادي الملوك).

وفي سياق متصل نظم المتحف المصري بالتحرير، معرضًا أثريًّا تحت عنوان "نفرتاري ـ في رحاب جميلة الجميلات" ويمتد حتى 28 من فبراير المقبل والذي يسرد أسرار الملكة نفرتاري.

معرض الملكة نفرتاري بالمتحف المصري بالتحرير

ويكشف المتحف ولأول مرة أسرار "أجمل مقبرة مصرية قديمة" بالمتحف المصري، حيث يرجع اكتشاف مقبرتها الي عام 1904، وفي منطقة "بيبان الحريم"، حيث تم العثور على درج غامض يقود إلى ممر ضيق، هذا الممر لم يقد إلى الذهب والكنوز، بل إلى شيء أثمن بكثير: مقبرة الملكة نفرتاري "ميريت إن موت"، زوجة أعظم ملوك مصر، رمسيس الثاني.

على الرغم من أن صرخة العمال الأولى كانت "فاضية!"، فإن الجدران نفسها كانت هي الكنز الحقيقي! 550 مترًا مربعًا من النقوش والمناظر الجدارية التي وُصفت بأنها الأكثر جمالًا وفخامة في تاريخ مصر القديمة! شاهدوا نفرتاري في أوج أناقتها ورشاقتها، كما صورها فنانو رمسيس الثاني.

الكشف عن مقبرة الملكة نفرتاري

ويقدم المعرض تجربة للزائرين للتعرف على النصوص الدينية الفريدة، بما في ذلك فصول لم تُر من قبل من كتاب الموتى، والتي تُظهر رحلة الملكة الأنيقة عبر العالم الآخر ولقائها بالمعبودات المصرية، والتي وصفها الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل بأنها "السيدة التي تشرق الشمس من أجلها".

