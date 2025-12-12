الجمعة 12 ديسمبر 2025
أخبار مصر

نقيب الفلاحين: الطماطم في طريقها لـ 15 جنيهًا والارتفاع يستمر حتى العيد

نقيب الفلاحين: الطماطم
نقيب الفلاحين: الطماطم في طريقها لتسجيل 15 جنيهًا، فيتو
أسعار الطماطم، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن توقعات بارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا السعر لا يُعد مبالغًا فيه بالنسبة للمستهلك، وفي الوقت نفسه يسمح للفلاح بتحقيق هامش ربح عادل يعوض خسائره السابقة.

خسائر متراكمة للفلاحين تدفع إلى تعديل الأسعار: “رفع السعر ليس جشعًا.. وإنما لإنقاذ المزارع من الخسارة”

وأوضح أبو صدام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا اليوم" مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الفلاحين تكبدوا خسائر كبيرة في موسم الطماطم الماضي، الأمر الذي جعل تعديل السعر ضرورة لضمان استمرارهم في زراعة المحصول. وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت انخفاضًا في الأسعار تسبب في معاناة شديدة للمزارعين.

العرض والطلب يحددان الأسعار.. وتحذير للمواطنين من الشراء بأسعار غير منطقية

وأكد نقيب الفلاحين أن أسعار السلع الزراعية تخضع لقوانين العرض والطلب، مشددًا على ضرورة امتناع المواطنين عن شراء أي سلعة تباع بأعلى من سعرها الطبيعي. 

وأكد أن الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك هي السبب الرئيسي في تضخم الأسعار، لأنها تفرض زيادات غير مبررة دون أن يستفيد الفلاح منها.

مطالبات رسمية بتدخل حكومي مباشر: “اشتروا من الفلاح وبيعوا للمواطنين لتخفيف العبء”

وطالب أبو صدام الحكومة بالتدخل للحصول على المحاصيل مباشرة من المزارعين ثم طرحها للمواطنين بسعر عادل يخفف الضغط عن الأسر المصرية، مع ضرورة دعم الفلاحين في المستلزمات الزراعية التي ارتفعت تكلفتها بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

تكلفة زراعة فدان الطماطم تقفز إلى 100 ألف جنيه.. والفلاحون يقلصون المساحات هربًا من الخسائر

وكشف نقيب الفلاحين أن تكلفة زراعة فدان الطماطم وصلت إلى نحو 100 ألف جنيه، مما يضع عبئًا كبيرًا على المزارع. 

وأوضح أنه في حال استمرار الخسائر، يلجأ الفلاحون إلى تقليل مساحة زراعة الطماطم والاتجاه لمحاصيل زراعية أخرى تحقق لهم مكاسب أفضل.

متى تبدأ الزيادة في أسعار الطماطم؟..ارتفاع جديد بعد 20 يومًا واستمرار الموجة حتى عيد الفطر

وختم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن موجة الارتفاع القادمة في أسعار الطماطم ستبدأ خلال 20 يومًا إلى شهر من الآن، وأن الزيادة تستمر تدريجيًا حتى عيد الفطر.

