أخبار مصر

الأرصاد: أجواء غائمة على القاهرة الكبرى وتدفق للسحب الممطرة

شهدت البلاد، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سيطرة طقس خريفي معتدل نهارًا، وبارد في الصباح الباكر وأواخر الليل على أغلب الأنحاء.

وتسود حاليًا أجواء غائمة على القاهرة الكبرى، تحجب أشعة الشمس، وقد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، في حين تستمر السحب الممطرة في التدفق على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسجلت درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

طوارئ بالموانئ وتحذيرات من الأرصاد

وتم إعلان حالة الطوارئ بالموانئ المصرية بسبب حالة الطقس المتغيرة، وتم إصدار تعليمات مشددة بضرورة التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لضمان سلامة الحركة الملاحية والمنشآت.

نشاط الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على أغلب الأنحاء.

 تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري  20 / 13 
السواحل الشمالية الغربية 18 / 14 
شمال الصعيد  19 / 08 
جنوب الصعيد 23 / 11 

ويسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وفي الليل يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبارد في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

