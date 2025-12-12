الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس السبت

الطقس غدا، فيتو
الطقس غدا، فيتو
18 حجم الخط
ads

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

 

طوارئ بالمواني بسبب حالة الطقس وتعليمات مشددة بالتنسيق مع الأرصاد

طقس الغد، ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار في هذه الشواطئ

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا السبت الطقس

مواد متعلقة

الأرصاد: أجواء غائمة على القاهرة الكبرى وتدفق للسحب الممطرة

خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة، تعرف عليها

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، قلة حدة الأمطار.. الشبورة المائية الكثيفة ما زالت مسيطرة.. وانخفاض درجات الحرارة عرض مستمر

كاترين تقترب من الصفر، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الجمعة، درجات حرارة منخفضة

حالة الطقس، أماكن هطول الأمطار المتوسطة غدا

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا الجمعة

الأكثر قراءة

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

مباحث السنبلاوين تكثف جهودها لكشف لغز نبش قبر فتاة بعد دفنها بـ 48 ساعة

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

صدمة للأهلاوية، التشخيص المبدئي يكشف إصابة يزن النعيمات بالرباط الصليبي

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب الزكاة على شهادة بنكية قيمتها 300 ألف جنيه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم التعامل بالربا والفرق بينه وبين القرض الحسن؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads