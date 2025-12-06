السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه القناة: توجيه جميع فرق المعامل بالمراقبة اليومية على مدار الـ 24 ساعة

جانب من عمل الفرق،
18 حجم الخط

 أعلن اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظات القناة، اليوم السبت، على توجيه جميع فرق معامل مياه الشرب بالمراقبة اليومية على مدار الـ 24 ساعة " ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لسلامة وجودة مياه الشرب بطرود وشبكات محطات المياه، مع الالتزام بخطط غسيل وتطهير الخزانات والشبكات. 

رئيس مياه القناة: إصلاح الكسور المفاجئة وتغير المواسير المتهالكة بـ PVC

رئيس مياه القناة يترأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية

سحب عينات مياه الشرب 

وقال اللواء أحمد رمضان، إنه على الفور قام فريق المعمل المرجعي وقطاع المعامل بعمل سحب عينات من مياه الشرب بالطرود وشبكات ومحطات المياه من قطاعات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، منها القصاصين، وفايد، وأبوصوير، والتل الكبير، ومناطق محافظة السويس، بإشراف مباشر من تامر إمام مدير المعمل المرجعي بسحب بالمراقبة اليومية وسحب عدة عينات وعمل التحليل المطلوبة على مدار الساعة.

 

متابعة غسيل الشبكات 

 وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن مراحل أعمال غسيل الشبكات والخزانات العلوية تتم بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

ضبط جودة مياه الشرب 

 وأضاف اللواء أحمد رمضان، أنه يتابع وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودور العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين. 

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن الشركة على استعداد كامل لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لافتا إلى تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل بصورة مستمرة.

الاسماعيلية السلامة والصحة المهنية الصرف الصحي الكيمياء اللواء أحمد رمضان بورسعيد تطهير الخزانات سحب عينات مياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة

