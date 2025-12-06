رئيس مياه القناة: توجيه جميع فرق المعامل بالمراقبة اليومية على مدار الـ 24 ساعة

18 حجم الخط

أعلن اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظات القناة، اليوم السبت، على توجيه جميع فرق معامل مياه الشرب بالمراقبة اليومية على مدار الـ 24 ساعة " ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لسلامة وجودة مياه الشرب بطرود وشبكات محطات المياه، مع الالتزام بخطط غسيل وتطهير الخزانات والشبكات.

سحب عينات مياه الشرب

وقال اللواء أحمد رمضان، إنه على الفور قام فريق المعمل المرجعي وقطاع المعامل بعمل سحب عينات من مياه الشرب بالطرود وشبكات ومحطات المياه من قطاعات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، منها القصاصين، وفايد، وأبوصوير، والتل الكبير، ومناطق محافظة السويس، بإشراف مباشر من تامر إمام مدير المعمل المرجعي بسحب بالمراقبة اليومية وسحب عدة عينات وعمل التحليل المطلوبة على مدار الساعة.

جانب من عمل الفرق، فيتو

جانب من عمل الفرق، فيتو

متابعة غسيل الشبكات

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن مراحل أعمال غسيل الشبكات والخزانات العلوية تتم بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

جانب من عمل الفرق، فيتو

جانب من عمل الفرق، فيتو

ضبط جودة مياه الشرب

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أنه يتابع وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودور العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

جانب من عمل الفرق، فيتو

جانب من عمل الفرق، فيتو

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن الشركة على استعداد كامل لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لافتا إلى تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل بصورة مستمرة.

