حملات لـ"تموين الإسماعيلية" على مخابز القنطرة شرق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية من خلال لجنة مكونة من إدارة تموين مركز ومدينة القنطرة شرق، مستشار المحافظ للتموين، وإدارة متابعة المحافظ، حملة تفتيشية اليوم الخميس على المخابز البلدية وأنشطة التموين في مركز ومدينة القنطرة شرق.

استهداف المخابز المشكو في حقها

واستهدفت الحملة المخابز المذكورة بحقها شكوى، مقدمة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، والتي تُفيد بأن "رغيف الخبز لا يطابق المواصفات" في أحد مخابز القنطرة شرق.

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة التموينية

أسفرت الحملة عن، تحرير ٣ مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن للمخابز البلدية، كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

أصدرت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية تعليمات مشددة بضرورة التزام جميع المخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم على مستوى الجمهورية بالضوابط التموينية المنظمة لعملية الإنتاج، وفي مقدمتها الأوزان والمواصفات الخاصة بالرغيف المدعم.

وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن السعر الرسمي للرغيف المدعم هو 20 قرشًا فقط لا غير، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخابز تبيع بسعر أعلى أو تخالف الوزن المحدد.

شعبة المخابز " تحذر من عدم الالتزام بوزن رغيف الخبز المدعم

ومن جانبه، جدّد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز، التأكيد على ضرورة الالتزام بوزن الرغيف البالغ 90 جرامًا كامل النضج والاستدارة طبقًا للمواصفات التموينية، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوز في السعر أو الجودة.

وأوضح أن هذه التعليمات تأتي حفاظًا على حق المواطنين في الحصول على رغيف الخبز المدعم بالجودة والسعر المقررين، وضمان وصوله إلى مستحقيه في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الشعبة ستواصل متابعة المخابز ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة

