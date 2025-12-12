الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه القناة: إصلاح كسور مفاجئة بالشبكات

جانب من أعمال الإصلاح،
جانب من أعمال الإصلاح، فيتو
18 حجم الخط

أعلن اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال إصلاح جميع كسور خطوط الشبكات المفاجئة الرئيسية والفرعية بـ" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وإعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين. 

حبس المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية ووالدته 4 أيام

رئيس شركة مياه القناة: طوارئ قصوى وتمركز سيارات شفط الأمطار بمحافظات الإقليم

سرعة التعامل مع البلاغات 

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي البلاغات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 600 مم GRB والمغذي لقرية جلبانه وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح. 

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو
جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط قطر 6 بوصة بمنطقة القومية، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، كما تم إصلاح تسريب محبس 4 بوصة بقرية عبد الناصر، وإصلاح كسر مفاجئ قطر 4 بوصة بمنطقة قمة فايد، كما تم الانتهاء من أعمال إصلاح كوع قطر 4 بوصة بقرية السلام. 

بالإضافة إلى إصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 8 بوصة على طريق الإسماعيلية الصحراوى بقرية المنايف، وتم الانتهاء ايضا من إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم، واصلاح كسر مفاجئ في خط قطر 280 مم طرد محطة أبو عارف القديمة بمحافظة السويس، كما تم أعمال الإصلاح في خط مياه قطر 6 بوصة بجوار مبني الإرشاد بقرية التقدم بالقنطرة شرق.

إعادة تشغيل الخدمة بصورة عاجلة 

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن عمليات أصلاح الكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب تم الانتهاء منها في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وأعادة تشغيل الخدمة للمواطنين دون التأثير علي المواطنين بأنقطاع المياه، وذلك بأشراف مباشر من رؤساء القطاعات والمناطق، مؤكدًا الاستعداد الكامل وتوفير المعدات للازمة، والتعاون بين جميع العاملين بقطاعات ومناطق " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". 

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو
جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

وأوضح اللواء أحمد رمضان، سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصرف الصحي اللواء أحمد رمضان بمحافظة السويس بورسعيد سيارات شفط الامطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة قرية جلبانة قرية المنايف مياة القناة

مواد متعلقة

حبس المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية ووالدته 4 أيام

أول ظهور لمعلم واقعة المقص بالإسماعيلية

بعد واقعة "المقص"، وكيل التعليم بالإسماعيلية: لا مساس بكرامة المعلم (صور)

رئيس شركة مياه القناة: طوارئ قصوى وتمركز سيارات شفط الأمطار بمحافظات الإقليم

الأكثر قراءة

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوداني اليوم

انتشال 4 مصابين من أسفل أنقاض عقار بولاق الدكرور، والحماية المدنية تواصل البحث عن ناجين

بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر

الخطيب يعتذر عن عدم المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوداني اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الشاطر" العملاق الفلكي ومبتكر النظام الشمسي

تفسير حلم شراء ملابس جديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads