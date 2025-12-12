مياه القناة: إصلاح كسور مفاجئة بالشبكات

18 حجم الخط

أعلن اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال إصلاح جميع كسور خطوط الشبكات المفاجئة الرئيسية والفرعية بـ" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وإعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

سرعة التعامل مع البلاغات

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي البلاغات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 600 مم GRB والمغذي لقرية جلبانه وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح.

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط قطر 6 بوصة بمنطقة القومية، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، كما تم إصلاح تسريب محبس 4 بوصة بقرية عبد الناصر، وإصلاح كسر مفاجئ قطر 4 بوصة بمنطقة قمة فايد، كما تم الانتهاء من أعمال إصلاح كوع قطر 4 بوصة بقرية السلام.

بالإضافة إلى إصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 8 بوصة على طريق الإسماعيلية الصحراوى بقرية المنايف، وتم الانتهاء ايضا من إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم، واصلاح كسر مفاجئ في خط قطر 280 مم طرد محطة أبو عارف القديمة بمحافظة السويس، كما تم أعمال الإصلاح في خط مياه قطر 6 بوصة بجوار مبني الإرشاد بقرية التقدم بالقنطرة شرق.

إعادة تشغيل الخدمة بصورة عاجلة

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن عمليات أصلاح الكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب تم الانتهاء منها في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وأعادة تشغيل الخدمة للمواطنين دون التأثير علي المواطنين بأنقطاع المياه، وذلك بأشراف مباشر من رؤساء القطاعات والمناطق، مؤكدًا الاستعداد الكامل وتوفير المعدات للازمة، والتعاون بين جميع العاملين بقطاعات ومناطق " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

وأوضح اللواء أحمد رمضان، سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

