المنظمة الدولية للهجرة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

السودان
قالت المنظمة الدولية للهجرة، مساء اليوم الجمعة: إن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

أزمة ‎السودان أكبر حالة نزوح بالعالم

وفي وقت سابق، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: إن أزمة ‎السودان تمثل أكبر حالة نزوح في العالم، وهناك 12 مليون شخص مهجرون من ديارهم.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن مدينة الفاشر في السودان تنزف، ويجب التحرك الآن لوقف العنف وحماية المدنيين.

فظائع على نطاق لا يمكن تصوره

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: “الفاشر شهدت تصعيدا في الهجمات الوحشية على مدى الأيام الـ10 الماضية.. الفاشر مدينة يغمرها الحزن والمدنيون يعيشون فظائع على نطاق لا يمكن تصوره”.

وتابع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "مئات قتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات.. آلاف اعتقلوا في الفاشر بينهم كوادر طبية وصحفيون.. لا طرق آمنة لمغادرة الفاشر وهناك مخاطر جسيمة تهدد من بقوا محاصرين في المدينة".

هجوم منهجي على الحياة الإنسانية والكرامة

واستكمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "ما نشهده في الفاشر ليس فوضى بل هجوم منهجي على الحياة الإنسانية والكرامة.. كثيرا ما ترتكب هجمات وحشية على أساس عرقي في الفاشر.. نواصل توثيق الانتهاكات بالفاشر رغم انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول للمصادر.. والمساءلة هي الطريق الوحيد لمنع تكرار الفظائع بالفاشر وعلى العالم التحرك الآن".

السودان المنظمة الدولية للهجرة ازمة السودان الأمم المتحدة الفاشر مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان

