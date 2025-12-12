"الحلبسة" مشروب شتوى يمنح أسرتك الدفء ويقوى المناعة

18 حجم الخط

طريقة عمل الحلبسة، الحلبسة أو مايعرف بحمص الشام من أكثر المشروبات الدافئة المحبوبة في مصر، خاصة خلال فصل الشتاء.

ويتميز بمذاقه الحار اللذيذ ورائحته الشهية، كما أنه مشروب مغذي ومفيد للجسم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والفيتامينات.

و طريقة عمل الحلبسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومكوناتها مستوفية وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى ليالى الشتاء الباردة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الحلبسة.

مكونات عمل الحلبسة:-

كوب ونصف من الحمص منقوع لمدة 6 إلى 8 ساعات

1 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

1 بصلة متوسطة مقطعة

4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ورق لورا

3 حبات قرنفل

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيرة شطة مطحونة

رشة ملح حسب الرغبة

ماء مغلي

للتقديم

عصير ليمون طازج

شطة

كمون

رشة ملح

قطع ليمون

طريقة عمل الحلبسة:-

اغسلي الحمص جيدا، ثم انقعيه في ماء كافي لمدة 6 إلى 8 ساعات أو طوال الليل، ثم صفيه صباحا واغسليه مرة أخرى.

في قدر عميق، ضعي الحمص المنقوع مع كمية كافية من الماء المغلي لتغطيته جيدا.

أضيفي البصل والطماطم وورق اللورا و3 حبات القرنفل.

بعد الغليان، خففي النار وأضيفي الكمون والكزبرة والشطة حسب الرغبة.

اتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف حتى ينضج الحمص تماما.

قبل انتهاء التسوية بـ10 دقائق، أضيفي معجون الطماطم والثوم المفروم.

اتركي القدر على نار هادئة حتى يثخن القوام قليلا وتندمج النكهات.

يقدم حمص الشام ساخن جدا.

ضعي في كل كوب ملعقة ليمون كبيرة، ورشة كمون، ورشة ملح، وشطة حسب الذوق.

ثم اسكبي الحمص والشوربة الساخنة فوق الإضافات.

للحصول على أفضل طعم، لا تتعجلي في التسوية، فكلما طهيتى الحمص على نار هادئة لفترة أطول، أصبح أكثر طراوة واكتسب طعم أغنى.

إضافة الليمون عند التقديم فقط، لأن وضع الليمون أثناء الغليان قد يجعل الطعم مر قليلا.

لتحصلي على طعم العربات الأصلي، أضيفي رشة من الكمون والشطة والليمون قبل الشرب مباشرة، فهي سر النكهة الحارة المميزة.

تعديل قوام الشوربة، إذا كانت الشوربة خفيفة جدا، يمكنكِ أخذ ملعقة من الحمص وهرسها في طبق صغير ثم إضافتها للقدر لتكثيف القوام.

فوائد الحلبسة

غني بالبروتين النباتي الذي يساعد على بناء العضلات.

يحتوي على الألياف التي تعزز الهضم وتشعرك بالشبع.

يساعد على تدفئة الجسم في الشتاء.

يعتبر مشروب مغذي للأطفال والكبار.

يقلل من الرغبة في تناول الحلويات بفضل محتواه من الألياف.

