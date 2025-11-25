طريقة عمل حمص الشام، وصفة مصرية تمنح الدفء في الشتاء

18 حجم الخط

طريقة عمل حمص الشام أو الحلبسة من أكثر المشروبات الشتوية الشعبية في مصر والعالم العربي، لما يمنحه من دفء وطاقة، إضافةً إلى قيمته الغذائية العالية وطعمه المميز الذي يجمع بين الحموضة الخفيفة ونكهة التوابل الدافئة.







يتميّز حمص الشام بأنه وجبة كاملة في كوب، فهو غني بالبروتين والألياف والمعادن الأساسية، ويمكن تقديمه في المنزل بسهولة وبطعم يفوق الجاهز إذا التزمتِ ببعض الأسرار البسيطة.



في هذا التقرير نقدم لك وصفة متقنة لطريقة عمل حمص الشام، مع تفاصيل دقيقة وأفكار لتعزيز نكهته.





المكونات الأساسية لعمل حمص الشام



مكونات عمل حمص الشام

لتحضير 4 أكواب كبيرة من حمص الشام، ستحتاجين إلى:

كوب ونصف من الحمص الجاف.

5 أكواب من الماء.

بصلة متوسطة مقطعة نصفين.

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

4 فصوص ثوم مهروس أو صحيح.

عصير ليمون حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة شطة أو حسب الذوق.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ورقتان لورا.

ملح حسب الرغبة.

رشة بسيطة من بيكربونات الصوديوم (اختياري لتسريع التسوية).

خطوات تحضير حمص الشام على الطريقة الأصلية



1. نقع الحمص

ابدئي بغسل الحمص جيدًا ثم انقعيه في ماء دافئ لمدة لا تقل عن 8 ساعات أو طوال الليل. هذه الخطوة ضرورية لنجاح الوصفة لأنها تحسّن القوام وتقلل وقت الطهي.

2. السلق الأولي

في قدر كبير، ضعي الحمص بعد تصفيته مع كمية وفيرة من الماء، ويمكن إضافة رشة صغيرة من بيكربونات الصوديوم لتسريع النضج، ثم اتركيه يغلي مع إزالة الريم بانتظام.

بعد مرور حوالي 20 دقيقة، تخلّصي من ماء السلق الأول للحصول على طعم أفضل وخفيف على المعدة.

3. إضافة النكهات الأساسية

أعيدي الحمص إلى القدر وأضيفي الماء النظيف والبصلة وورق اللورا والثوم والطماطم.

اتركيه يغلي على نار متوسطة لمدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى يلين تمامًا ويندمج طعمه مع المكونات.

4. إضافة التوابل

بعد أن ينضج الحمص، أضيفي الكمون والبابريكا والكزبرة والشطة والملح.

اتركي القدر على نار هادئة لمدة 10 دقائق إضافية ليتسبك ويظهر طعمه القوي المعروف.

5. التقديم

قدّمي حمص الشام في أكواب كبيرة مع إضافة عصير الليمون، والشطة حسب الذوق.

يمكن أيضًا إضافة قطع من الليمون والمخلل لمزيد من النكهة.

أسرار نجاح حمص الشام بنكهات العربات الشعبية



طريقة عمل حمص الشام

النقع الطويل: هو سر القوام الناعم للحمص دون أن يتفتت.

التخلص من ماء السلق الأول: يعطي طعمًا أنقى ويقلل الانتفاخ.

الطماطم والثوم: يضيفان عمقًا للنكهة ويمنحان الشوربة لونًا فاتحًا ومحببًا.

التوابل في المرحلة الأخيرة: تضمن أن تبقى نكهتها قوية وغير مكسورة.

تسوية هادئة: كلما كانت النار هادئة، كان الطعم أفضل.

إضافة عصير الليمون في الكوب: الليمون عند الغلي يفقد نكهته، لذلك يفضل إضافته عند التقديم.

طرق مختلفة لتقديم حمص الشام



يمكن تقديم حمص الشام بأكثر من طريقة حسب الذوق:

حمص الشام الحار: زيادة نسبة الشطة والبابريكا للحصول على كوب دافئ ومناسب للبرد الشديد.

حمص الشام بالنعناع: إضافة بعض أوراق النعناع الطازج تمنحه نكهة منعشة.

حمص الشام الخفيف للريجيم: تقليل كمية الطماطم والملح والشطة.

حمص الشام بالبصل المحمّر: إضافة ملعقة من البصل المحمر على الوجه يعطي لمسة مميزة.

فوائد تناول حمص الشام في الشتاء



حمص الشام ليس مجرد مشروب، بل هو وجبة غذائية متكاملة، ومن فوائده:

غني بالبروتين النباتي الذي يمنح الشعور بالشبع.

يساعد في رفع حرارة الجسم وتقوية المناعة.

يعزز الهضم بفضل الألياف الموجودة في الحمص.

يحتوي على معادن مهمة مثل الحديد والماغنيسيوم.

مناسب للريجيم لأنه مشروب صحي خالٍ من الدهون.

