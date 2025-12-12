إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف في حملات موسعة بالشرقية

18 حجم الخط

تمكن أحمد ضاحى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية من تنفيذ قرار إزالة لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرية بهنيا، أسفرت عن ‏فك شدة خشبية وحديد مسلح لسور بطول ٣٠ مترا طوليا داخل الحيز العمراني وبدون ترخيص وتم رفع مواد البناء وردم حفر الأساس.

إزالة مبان بمركز الحسينية

كما تم تنفيذ قرار إزالة لمبنى بدون ترخيص عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف خرساني على الأرض الزراعية على مساحة ٥٠ مترا بناحية جمعية الربعمائة التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية، تحت إشراف المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية

إزالات متعددة بمركز فاقوس

وقاد محمد الأباصيرى رئيس مركز فاقوس حملة لإزالة التعديات، شملت سور بالطوب الأبيض وتم رفع تشوين الطوب والتحفظ عليه بقرية الجعافرة بالوحدة المحلية بالهيصمية، وإحباط محاولة بناء بالطوب الدبش علي مساحة ١٠٠٠ متر طولي، والتصدي لبناء سور خارج الحيز العمراني علي مساحة ٦ قراريط بمنطقة شعفورة بالحد الفاصل بين الصالحية القديمة والقصاصين الشرق بمركز الحسينية، ومنع إقامة هنجر من الحديد على مساحة ٢٠٠ متر بالمدينة وتم فك الحديد وإزالته.

إزالة 3 أسوار بمركز ههيا

كما تمكن الأباصيرى من إزالة سور بلوك وأعمدة حديد لهنجر على مساحة ١٤٠ مترًا داخل نطاق الوحدة المحلية بالهيصمية وتم التحفظ على أعمدة الهنجر داخل مخازن الوحدة المحلية.

كما قال أيمن هيكل رئيس مركز ههيا إنه تم إزالة ٣ أسوار مخالفة بالوحدة المحلية في قرية الزرمون بمركز ههيا.

توجيهات محافظ الشرقية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، سواء البناء المخالف على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو استكمال البناء دون تراخيص قانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

