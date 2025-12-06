محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع مواقف مدينة منيا القمح

18 حجم الخط

أكد العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان في محافظة الشرقية أنه جار الانتهاء من مشروع إنشاء مجمع مواقف منيا القمح المُقام على مساحة ١٦ ألف متر وبتكلفة ١٧ مليون جنيه ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة المواقف والحد من المواقف العشوائية وتسهيلًا على المواطنين.

المشروع مقام على مرحلتين

وأضاف وكيل وزارة الإسكان أنه جار الانتهاء من المشروع والمقام علي مرحلتين المرحلة الأولى والتى شملت إنشاء سور حول الموقف بطول ٦٦٠متر وبوابات للموقف، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إقامة ٢٢ مظلة للمسافرين وكراسي بالإضافة إلى ٢٦ مظلة سيارات على الاتجاهين و٢٠ محل تجاري و٣مكاتب أمن ومصلي ودورات مياه، وذلك لخدمة المسافرين من مدينة منيا القمح إلى محافظات القاهرة الكبرى.

المحافظ تتابع تنفيذ المشروع

جاء ذلك أثناء متابعة المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اليوم مع وكيل وزارة الإسكان الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينة منيا القمح وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة إنهاء المشروع ودخوله الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد.

تكليف وكيل وزارة الاسكان بالتنسيق مع رئيس المركز

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للمساهمة في نقل المواقف إلى المجمع الجديد وفك الازدحام المروري داخل مدينة منيا القمح.

