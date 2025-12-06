السبت 06 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع مواقف مدينة منيا القمح

محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لمجمع مواقف منيا القمح
أكد العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان في  محافظة الشرقية أنه جار الانتهاء من مشروع إنشاء مجمع مواقف منيا القمح  المُقام على مساحة ١٦ ألف متر وبتكلفة ١٧ مليون جنيه   ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة المواقف والحد من المواقف العشوائية وتسهيلًا على المواطنين.

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لتغيبه عن العمل (صور)

 المشروع مقام على مرحلتين 

وأضاف وكيل وزارة الإسكان أنه جار  الانتهاء من المشروع والمقام علي مرحلتين المرحلة الأولى والتى شملت إنشاء سور حول الموقف بطول ٦٦٠متر وبوابات للموقف، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إقامة ٢٢ مظلة للمسافرين وكراسي بالإضافة إلى ٢٦ مظلة سيارات على الاتجاهين و٢٠ محل تجاري و٣مكاتب أمن ومصلي ودورات مياه، وذلك لخدمة المسافرين من مدينة منيا القمح إلى محافظات القاهرة الكبرى.

المحافظ تتابع تنفيذ المشروع 

جاء ذلك أثناء متابعة المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اليوم مع وكيل وزارة الإسكان الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينة منيا القمح  وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة إنهاء المشروع ودخوله الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد.

محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز الموقف التنفيذي لإزالة تعديات البناء

تكليف وكيل وزارة الاسكان بالتنسيق مع رئيس المركز 

 كما كلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركة المسند لها  تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للمساهمة في نقل المواقف إلى المجمع الجديد وفك الازدحام المروري داخل مدينة منيا القمح.

