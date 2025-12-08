بالأسماء، حركة تنقلات بالإدارات المحلية في الشرقية

الإثنين 08 ديسمبر 2025
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، سلسلة قرارات هامة لإعادة تنظيم وهيكلة العمل داخل عدد من المراكز والمدن والوحدات القروية، وذلك في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز الموقف التنفيذي لإزالة تعديات البناء

وشملت القرارات حركة تنقلات موسعة بين نواب رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات وسكرتيري الوحدات المحلية، إضافة إلى تكليف سكرتير جديد لـحي أول الزقازيق.

 

تنقلات مركز مشتول السوق (القرار رقم 4388 لسنة 2025)

تضمنت الحركة إعادة توزيع عدد من القيادات المحلية على النحو التالي:

محمد خيري محمد حسن – من رئيس الوحدة المحلية بالصحافة إلى نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.

محمد عبد الخالق طلبه علي – من رئيس وحدة المنير إلى رئيس الوحدة المحلية بالصحافة.

رضا السيد حمدان أبو زيد – من نائب رئيس مركز مشتول السوق إلى رئيس الوحدة المحلية بالمنير.

قرار نقل وتكليفات جديدة في مركز كفر صقر (القرار رقم 4442 لسنة 2025)

تنقلات الشرقية،أصدر المحافظ قرارًا بإنهاء تكليف صفاء السيد إبراهيم جاد من رئاسة الوحدة المحلية بحانوت ونقلها للعمل بوحدة شِيط الهوى.

كما تضمنت القرارات حركة تنقلات موسعة داخل مركز كفر صقر، جاءت على النحو التالي:

كمال يوسف إبراهيم عبد الشهيد – من نائب رئيس مركز كفر صقر إلى نائب رئيس مركز ومدينة ههيا.

طارق عبد الفتاح مصطفى إسماعيل – من سكرتير مركز كفر صقر إلى نائب رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.

علاء السيد أحمد السباعي – من رئيس وحدة الهجارسة إلى نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر.

ضياء إبراهيم علي شام – من رئيس وحدة المؤانسة إلى سكرتير مركز ومدينة كفر صقر.

السيد عبد الرحمن الباز محمد – من رئيس وحدة شِيط الهوى إلى رئيس وحدة حانوت.

مدحت محمد خليل محمود – من رئيس وحدة القضاة إلى رئيس وحدة الهجارسة.

عثمان عبد اللطيف محمود محمد – من سكرتير وحدة المؤانسة إلى رئيس الوحدة ذاتها.

إبراهيم السيد عبد الله عامر – من سكرتير وحدة شِيط الهوى إلى رئيس وحدة القضاة.

فتحي محمد عبد الخالق عبد الخالق – من سكرتير وحدة حانوت إلى رئيس وحدة شِيط الهوى.

سحر عبد الحميد عبد الهادي يونس – باحث شؤون إنتاجية واقتصادية إلى سكرتير وحدة حانوت.

أحمد لطفي عبد القادر محمد – من سكرتير وحدة أبو الشقوق إلى سكرتير وحدة الهجارسة.

سهير محمد متولي علي – باحث شؤون اتصال إلى سكرتير وحدة أبو الشقوق.

يحيى عبد الرحمن علي حسن – من سكرتير وحدة الهجارسة إلى سكرتير وحدة المؤانسة.

رحاب منصور أحمد عوض – محاسب بالدرجة الثالثة إلى سكرتير وحدة شِيط الهوى.

تكليف جديد لحي أول الزقازيق (القرار رقم 4443 لسنة 2025)

وفي إطار دعم الجهاز التنفيذي داخل مدينة الزقازيق، كلّف محافظ الشرقية: حسيني محمود السيد حسن – من العاملين برئاسة حي أول الزقازيق بالدرجة الثانية التخصصية،
بالعمل سكرتيرًا لحي أول الزقازيق بصفة مؤقتة لحين شغل الوظيفة بالطريق القانوني.

خطة الدفع بقيادات شابة وفعالة داخل الإدارة المحلية

وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لخطة الدفع بقيادات شابة وفعالة داخل الإدارة المحلية، بما يسهم في تطوير العمل الميداني وتحسين الخدمات. وشدد على بدء سريان القرارات فور صدورها، موجّهًا جميع الجهات المعنية بسرعة التنفيذ كلٌّ فيما يخصه.

