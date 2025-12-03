محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز الموقف التنفيذي لإزالة تعديات البناء

18 حجم الخط

عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، إجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية التابعين لهم، ومديرا مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي ومديرو الإدارات الزراعية وتحسين الأراضي ومنطقة مراقبة صان الحجر.

الحضور بالاجتماع مع المحافظ

تم متابعة ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتذليل أي عقبات أمام تنفيذها، بحضور الدكتورأحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة، والأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

مناقشة الملفات الحيوية والهامة

تناول الإجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية والهامة والتي تمس المواطنين كإزالة تعديات البناء المخالف في المهد مشددا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية والتصدي الفوري لمحاولات البناء المخالف في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية الكاملة للمخالفات مؤكدًا علي تحرير محاضر حيال أصحاب الحيازات الزراعية التي واقع عليها التعديات.

مراجعة قرارات الازالة الصادرة بحق المتعديين

كما وجه المحافظ وكيلا وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي بضرورة مراجعة قرارات الإزالة الصادرة بحق المتعديين علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وتنفيذ الإزالات الفورية قبل الشروع في التعدي بالكامل داخل القري مؤكدًا أنه سيتم مجازاة المتقاعسون عن تنفيذ الإزالات ومكافأة وتكريم من لم يسمحوا بالتعديات وذلك خلال إنعقاد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

الاستمرار فى تحسين مستوى الاداء

أكد المحافظ حرصه على مكافأه كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفانٍ ومجازاة كل من يقصر أو يهمل في عمله مؤكدًا على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ليكون حافزًا لبقية العاملين على بذل المزيد من الجهد والاستمرار في تحسين مستوى الأداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين منبها على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إتخاذ إجراءات فورية تجاه أي متغيرات يتم رصدها وتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف وسرعة إنفاذ القانون علي المتعديين.

متابعة يومية لملفات التصالح فى مخالفات البناء

أكد المحافظ متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية التابعة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى والتيسير علي المواطنين في كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح،

المتابعة الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية

مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي عقبات أمام المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، مشددًا بتكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات وتشجيع المواطنين على الإستفادة من مد مهلة التقديم الإضافية والتي بدأت من ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ والمستمرة لمدة ٦ أشهر.

الملفات التى تمثل أهمية قصوى

اختتم محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الملفات الحيوية تمثل أولوية قصوى لدى القيادة التنفيذية بالدولة،مثل الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة وحفظ حقوق المواطنين مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.