محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لتغيبه عن العمل (صور)

محافظ الشرقية المهندس
محافظ الشرقية المهندس
زار المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم مستشفى منيا القمح المركزي في جولة مفاجئة للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأطباء وطاقم التمريض والمستلزمات الطبية الكافية، وذلك بحضور أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى المبرة في الزقازيق بزيارة تفقدية

غياب مدير المستشفى عن مقر عمله

وخلال الجولة، لاحظ محافظ الشرقية غياب مدير المستشفى عن مقر عمله، ما دفعه لإحالته للتحقيق فورًا، مؤكدًا على أهمية الانضباط الإداري وضرورة التزام جميع العاملين بالنوبتجيات المقررة، وتفعيل لجان المتابعة الميدانية لتقييم الأداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

ضرورة حسن استقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية طبية لهم

كما تفقد المحافظ سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ الذي يضم 16 سريرًا، وصيدلية، وغرفة أشعة، وغرفة CPR، واطمأن على حالة المرضى والخدمات المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة حسن استقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.

غياب المدير يثير حفيظة المحافظ أثناء جولة تفقدية بمستشفى منيا القمح
غياب المدير يثير حفيظة المحافظ أثناء جولة تفقدية بمستشفى منيا القمح،فيتو

المستشفيات الحكومية هي مقصد الغالبية العظمى من أبناء المحافظة

وقال: “المستشفيات الحكومية هي مقصد الغالبية العظمى من أبناء المحافظة، وتسعى المحافظة جاهدة للارتقاء بالخدمات الطبية لضمان مجتمع صحي وآمن يسهم في بناء الوطن”.

غياب المدير يثير حفيظة المحافظ أثناء جولة تفقدية بمستشفى منيا القمح
غياب المدير يثير حفيظة المحافظ أثناء جولة تفقدية بمستشفى منيا القمح،فيتو

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية

واطمأن المحافظ كذلك على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية، وتأكد من صرفها للمرضى بشكل كافٍ، كما تفقد قسم العناية المركزة الذي يضم 35 سريرًا بمختلف أنواع الرعاية، وأجرى حوارًا مع المرضى وذويهم للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

غياب المدير يثير حفيظة المحافظ أثناء جولة تفقدية بمستشفى منيا القمح
غياب المدير يثير حفيظة المحافظ أثناء جولة تفقدية بمستشفى منيا القمح،فيتو

تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأطفال

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد قسم الحضانات الذي يضم 28 حضانة، من بينها 16 حضانة شاغرة، وأجهزة تنفس صناعي وأسرة عناية للأطفال، للتأكد من جاهزية القسم لاستقبال جميع الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأطفال وضمان عودتهم لذويهم بسلام.

