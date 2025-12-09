تركيب الإنترلوك فى شوارع منيا القمح ومشتول السوق بالشرقية بتكلفة 11,5 مليون جنيه

18 حجم الخط

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ الأعمال بالمشروعات بمحافظة الشرقية وذلك لسرعة دخولها الخدمة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

واستعرض رئيسي مركزي منيا القمح ومشتول السوق سير العمل بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها كلا بنطاق عمله والتي تتعلق بتركيب بلاط الانترلوك بالمركزين لمحافظ الشرقية.

حيث تابع المحافظ مع أشرف عامر رئيس مركز منيا القمح تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة هندسة الري والساحة خلف مدرسة الألفي بمساحة 13 ألف متر وبتكلفة 7 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 40٪.

كما تابع مع اللواء محمد بهاء الدين رئيس مركز مشتول السوق تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك ورفع غرف الصرف بمتفرعات ترعة الزورة ضمن خطة التطوير الجارية بالمنطقة بتكلفة ٤ ملايين و500 الف جنيه وإجمالي مسطح ٨ آلاف و500 متر بنسبة تنفيذ بلغت 30٪.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.