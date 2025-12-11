ضبط محطة وقود جمعت 8 أطنان سولار مدعم وأخرى دونت بيانات خاطئة بأسيوط

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطة وقود بمركز منفلوط بعد جمعها كميات كبيرة من مادة السولار المدعم تجاوزت 8 أطنان، بهدف بيعها في السوق السوداء.

حملات تفتيشية مفاجئة لضبط الأسواق

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 8 آلاف لتر وقود دون وجه حق

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة التي أشرفت عليها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وأسفرت عن ضبط 8029 لتر سولار داخل المحطة دون وجه حق.

ضبط محطة وقود لتدوين بيانات خاطئة في الإخطارات الشهرية

وأضاف محافظ أسيوط أن الجهات المختصة قامت بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر جنح بحق المخالفين، شملت محطة وقود لتجميعها كمية 8029 لتر سولار بدون وجه حق، ومحطة أخرى لتدوين بيانات خاطئة في الإخطارات الشهرية على خلاف السجلات الرسمية، وشاب لبيعه أسطوانات الغاز كبيرة الحجم بأزيد من السعر الرسمي.

وأشار المحافظ إلى إحالة المسؤولين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن جهود محافظة أسيوط لضبط سوق المنتجات البترولية، ومنع الاحتكار، وضمان توافر الوقود والبوتاجاز للمواطنين بشكل منتظم.

كما ذكر اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر الأرقام: 114، و(088) 2135858، و(088) 2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.