محافظات
محافظات

ضبط محطة وقود جمعت 8 أطنان سولار مدعم وأخرى دونت بيانات خاطئة بأسيوط

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطة وقود بمركز منفلوط بعد جمعها كميات كبيرة من مادة السولار المدعم تجاوزت 8 أطنان، بهدف بيعها في السوق السوداء. 

حملات تفتيشية مفاجئة لضبط الأسواق 

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 8 آلاف لتر وقود دون وجه حق 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة التي أشرفت عليها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وأسفرت عن ضبط 8029 لتر سولار داخل المحطة دون وجه حق.

ضبط محطة وقود لتدوين بيانات خاطئة في الإخطارات الشهرية

وأضاف محافظ أسيوط أن الجهات المختصة قامت بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر جنح بحق المخالفين، شملت محطة وقود لتجميعها كمية 8029 لتر سولار بدون وجه حق، ومحطة أخرى لتدوين بيانات خاطئة في الإخطارات الشهرية على خلاف السجلات الرسمية، وشاب لبيعه أسطوانات الغاز كبيرة الحجم بأزيد من السعر الرسمي.

وأشار المحافظ إلى إحالة المسؤولين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن جهود محافظة أسيوط لضبط سوق المنتجات البترولية، ومنع الاحتكار، وضمان توافر الوقود والبوتاجاز للمواطنين بشكل منتظم.

أسيوط، ضبط محطات وقود تصرفت في 48 طن سولار وبنزين وتحرير 465 محضرا للمخابز والأسواق

ضبط محطتي وقود لبيعهما 19 طن سولار وبنزين مدعم في أسيوط

كما ذكر اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر الأرقام: 114، و(088) 2135858، و(088) 2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  (16528).

