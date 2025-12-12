أبرزهم أبو عقرب، المرشحون الأكثر تقدما طبقا للحصر العددي وفرز الأصوات بدائرة أبو تيج بأسيوط (صور)

18 حجم الخط

كشفت المؤشرات الأولية للحصر العددي في الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط دائرة أبو تيج عن تقدم بعض المرشحين وهم عمران أبو عقرب والمرشح محمد جمال شاكر والمرشح محمد عمر رشوان والمستقل الدكتور أحمد أيمن عاشور والعقيد علاء خير الله ومرشح حزب الجبهة الوطنية اللواء أمين طنطاوي كأكثر المرشحين حصولًا على الأصوات، وذلك بعد فرز عدد كبير من اللجان الانتخابية.

تنافس 22 مرشحًا على مقعدين بدائرة أبو تيج

ويتنافس في دائرة أبوتيج والتي تضم مراكز أبو تيج والغنايم وصدفا 22 مرشحًا للحصول على عضوية مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد 2025-2030، التنافس على مقعدين فقط للدائرة للتواجد تحت قبة البرلمان.

ويتواجد من بين المرشحين عدد من الأحزاب السياسية، من ضمنهم حزب الجبهة الوطنية الذي يحمل الرقم ١ وعدد كبير من المستقلين.



وجاءت نتائج الحصر ببعض اللجان كالتالي:





في سياق متصل أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث (الأولى والثانية والرابعة) في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا استمرار أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.

وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.

وأضاف محافظ أسيوط أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية كانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب جولات ميدانية داخل عدد من اللجان بمركز القوصية وأسيوط حي غرب، مشيرًا إلى أن أعمال الفرز انطلقت فور انتهاء التصويت تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتغطي الدائرة الرابعة مراكز أبو تيج وصدفا والغنايم وقسم أبو تيج.

