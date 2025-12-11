السيسي يصدر قرارات جمهورية مهمة بشأن أراضي أملاك الدولة

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 مكرر (هـ)، الصادر في 3 ديسمبر 2023، قراراين جمهوريين مهمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إزالة صفة النفع عن أرض لتعود لملكية الدولة الخاصة، وتخصص لصالح وزارة المالية. وتخصيص أراضي الدولة الخاصة ببعض المحافظات للأنشطة الصناعية.

-القرار الجمهوري رقم 694 لسنة 2025، بشأن "إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من أملاك الدولة العامة، بمساحة 186.62 فـدان تقريبًا تعادل 783972 متر مربع ناحية محافظة القاهرة، وتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

وتخصص المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القـرار لـصالح وزارة الماليـة (الخزانة العامة للدولة)، وتقيد في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها قطعـة الأرض.



-والقرار الجمهوري رقم 701 لسنة 2025، بتخصص مساحات أراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة، في محافظات بني سويف والمنيا والجيزة والبحر الأحمر وأسوان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة الأنشطة الصناعية.

وتحتفظ القوات المسلحة بأى أراضٍ مملوكة لها داخل حـدود المساحات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.





