غلق لجان الاقتراع في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب، وبدء الفرز

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس في اليوم الثاني والأخير من التصويت بالدوائر الثلاثين الملغاه بحكم المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء الفرز داخل اللجان التي أعلنت انتهاء التصويت بها.

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لبدء الفرز داخل اللجان الفرعية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار العمل داخل لجان الاقتراع التي يتواجد ناخبون في نطاق مجمعها الانتخابي قبل الساعة الـ 9 مساء، ويتم إجراء حصر بأعداد المتواجدين واستمر العمل حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأجريت الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

ويختار الناخبون ممثليهم من بين المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، وفقًا للأعداد المحددة قانونًا لكل دائرة.

وعن المحافظات التى أجريت بها الانتخابات بالدوائر الملغاه، هي:

الجيزة في 571 لجنة فرعية وعدد الناخبين بها 4 ملايين 954 ألف ناخب.

الفيوم وبها 93 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 367 ألفًا.

فيما تجرى في محافظة المنيا بـ 5 دوائر في 489 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين.

وفي محافظة أسيوط عدد اللجان الفرعية 353 لجنة وعدد الناخبين 2 مليون و65 ألف ناخب.



ويبلغ عدد اللجان في الوادي الجديد 60 لجنة فرعية، وعدد ناخبين 195 ألفًا و479 ناخبًا.

وفي سوهاج دائرة واحدة بها 55 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 354 ألف ناخب، وفي الأقصر 147 لجنة، وعدد الناخبين 922 ألف و398 ناخبًا.

وفي أسوان عدد اللجان 152 لجنة والناخبين 840 ألفًا.

وفي الإسكندرية 152 لجنة، وعدد الناخبين مليون و63 ألف ناخب.

وفي البحيرة 4 دوائر في 300 لجنة فرعية وعدد الناخبين مليون و515 ألفًا و410 ناخبين.

