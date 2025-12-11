الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سبورتينج براجا يفوز على نيس بهدف في الدوري الأوروبي

نيس
نيس
18 حجم الخط

خسر فريق نيس الفرنسي أمام نظيره سبورتنج براجا البرتغالي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق سبورتنج براجا اللاعب باو فيكتور في الدقيقة 28. 

وكان فريق نيس الفرنسي ونظيره سبورتنج براجا البرتغالي، أعلنا تشكيليهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل نيس ضد سبورتنج براجا

تشكيل سبورتينج براجا ضد نيس

أكثر الأندية المتوجة بلقب الدوري الأوروبي

يأتي نادي إشبيلية الإسباني، على رأس قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقد نجح إشبيلية في الفوز بلقب الدوري الأوروبي 7 مرات في تاريخه، ليتفوق بفارق كبير على كل من مواطنه أتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، حيث حقق كل منهم 3 ألقاب.

كما تضم قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي: ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين، وبورتو البرتغالي، وفينورد الهولندي، وبارما الإيطالي، حيث فاز كل منها بلقب يوروبا ليج مرتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول الدورى الأوروبي نادي اشبيلية الاسباني سبورتنج براجا سبورتنج نيس نيس ضد سبورتنج براجا

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتعادل مع وادي دجلة 1/1 في الشوط الأول

توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

التشكيل الرسمي لمباراة نيس ضد براجا في الدوري الأوروبي

تشكيل مباراة وادي دجلة وبتروجت في كأس عاصمة مصر

مصطفى شوبير على رادار جيرونا الإسباني لتدعيم حراسة المرمى

الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري اليد

خسارة أبو قير بثلاثية، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

الأهلي يصدم برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

كأس العرب، المغرب وسوريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول من ربع النهائي

الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

وفاة أحمد جعفر مرشح مجلس النواب بدائرة حدائق القبة

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

تشكيل مباراة دينامو زغرب ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

هل يمكن السحب من بطاقات ماستر كارد الخصم الفوري خارج مصر؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الوضوء بماء المطر في هذه الحالة

أيهما الزي الشرعي، الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads